Niklas Süle ne quittera probablement pas le Bayern Munich cet été

Le défenseur du Bayern Munich Niklas Süle semble rester sur place cet été car Julian Nagelsmann aurait déterminé qu’il avait besoin du joueur de 25 ans pour la saison par le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia).

Il y a eu des spéculations galopantes sur l’avenir de Süle depuis l’annonce de la signature de Dayot Upamecano l’hiver dernier. Maintenant, cependant, il semble que Süle se battra pour un rôle de départ. Le grand homme se serait présenté au camp d’entraînement en bonne forme (l’un des plus gros coups sur lui au fil des ans a été sa forme physique) et prêt à montrer qu’il ne cédera pas sa position dans l’équipe :

Il est peu probable que Niklas Süle quitte le FC Bayern cet été. Julian Nagelsmann a besoin du défenseur et il n’y a actuellement aucune piste chaude menant à d’autres clubs [Podcast Meine Bayern-Woche, @Plettigoal] pic.twitter.com/LPiPj5BBL9 – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 6 août 2021

Plettenberg lui-même a répondu avec un tweet déclarant que Süle a très bien jusqu’à présent sous Nagelsmann et se bat avec Tanguy Nianzou pour un rôle de départ dans le premier match :

Mise à jour #FCBayern : Josip Stanisic a actuellement les meilleures cartes pour être dans les 11 de départ contre @borussia en tant qu’arrière gauche. En interne, il est actuellement mieux noté qu’Omar Richards. Les performances d’entraînement de Süle sont actuellement très bien notées. Il est en duel avec Nianzou. @SPORT1 – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 6 août 2021

Bild dit que Nianzou est actuellement en avance sur Süle en raison de ses performances au cours de cette pré-saison, mais il reste à voir si Nagelsmann contournerait un vétéran établi pour un joueur plus jeune et plus inexpérimenté pour commencer la saison.

Süle, qui aurait été une cible de transfert du Chelsea FC, entame cependant la dernière saison de son contrat. Si le Bayern Munich ne parvient pas à un accord avec le défenseur cet été, le club pourrait risquer de perdre un autre bien précieux gratuitement l’été prochain.

Après avoir perdu à la fois David Alaba et Jérôme Boateng gratuitement lors de ce mercato, il est certain que les Bavarois aimeraient éviter de laisser un autre joueur talentueux s’éloigner pour rien.