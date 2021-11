Niklas Süle pourrait être vital pour l’avenir du trio hybride de Julian Nagelsmann au Bayern Munich

L’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, n’a pas caché qu’il souhaitait que le club conclue une prolongation de contrat avec le défenseur Niklas Süle.

Nagelsmann, qui a déployé un arrière-trois déguisé en arrière-quatre, reconnaît clairement pourquoi un défenseur polyvalent et talentueux comme Süle est essentiel pour faire fonctionner cette configuration hybride.

La Logistique

Non seulement Süle a (sans doute) été le meilleur défenseur central de l’équipe, mais il a la flexibilité, la vitesse et les compétences nécessaires pour passer à l’arrière droit si l’équipe utilise un défenseur à quatre et peut également contribuer en attaque avec capacité à se frayer un chemin dans le jeu.

Süle a également la polyvalence pour jouer avec justesse le défenseur central à droite et à gauche. Dans un dos à trois, cela est inestimable pour Nagelsmann car Lucas Hernandez est la seule option viable au poste de défenseur central gauche sur la liste à ce stade. Hernandez a des antécédents de blessures et bien qu’il ait été relativement en bonne santé pendant son mandat au Bayern Munich, il n’y a aucune profondeur prouvée derrière lui pour ce rôle.

La vitesse

En jouant cette configuration hybride, Nagelsmann déploie désormais souvent des arrières droitiers, qui ne sont pas nécessairement des experts à ce poste. Que ce soit Kingsley Coman ou Serge Gnabry, les joueurs sont beaucoup plus offensifs qu’un arrière ailier typique. La capacité de Süle à retracer et à utiliser son corps pour aider à briser les contre-attaques rapides pourrait s’avérer inestimable.

De même sur le côté gauche, Alphonso Davies joue un rôle beaucoup plus offensif, ce qui laisse souvent les défenseurs centraux en sous-effectif alors que l’opposition charge vers l’avant. Que Süle soit du côté droit ou du côté gauche, il a les outils physiques pour aider à équilibrer l’état d’esprit fortement offensif de l’équipe.

Profondeur

Nous avons vu Benjamin Pavard parler de vouloir éventuellement passer au poste d’arrière central et bien que le Français puisse ne pas correspondre au profil d’arrière droit, il pourrait s’avérer être un bien précieux au poste d’arrière central.

La formation agissant essentiellement comme un arrière-trois, Nagelsmann a besoin de quatre arrières centraux de calibre de départ pour sa rotation. Les patrons n’auraient même pas besoin de frapper le marché des transferts pour que cela se produise.

Tanguy Nianzou, Chris Richards et Lars Lukas Mai sont tous des jeunes qui pourraient également potentiellement combler ce quatrième vide de défenseur central, mais Pavard est le plus prêt pour le match à ce stade.

Nianzou, bien que plein de talent, a besoin de beaucoup de croissance dans son jeu pour aider à éliminer un flux constant d’erreurs sur le terrain. Richards et Mai, quant à eux, se sont avérés prêts pour le football en équipe première, mais pourraient être vendus en raison de la profondeur et du pipeline actuels de l’équipe à ce poste. Les deux jeunes sont au point où le Bayern Munich devra s’engager envers eux ou les laisser s’épanouir ailleurs.

La formation hybride pas si secrète pourrait s’avérer fructueuse pour les Bavarois sous Nagelsmann, mais le manager devra s’assurer qu’il a le bon mélange défensif pour que cela fonctionne. Süle pourrait être le type de joueur polyvalent, fiable et flexible pour donner à Nagelsmann la chance d’y parvenir.