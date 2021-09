Niko Kovač parle des progrès du joueur prêté du Bayern Munich Alexander Nübel à l’AS Monaco

in

L’ancien manager du Bayern Munich, Niko Kovač, confirme que le joueur prêté par le Bayern, Alexander Nübel, continuera à débuter les matches avec l’AS Monaco. Dans une interview accordée à L’Equipe (tel que rapporté par la page Twitter @iMiaSanMia), le manager allemand a déclaré que « Alex a besoin de matchs, de rythme. Il doit jouer des matchs consécutifs. Il sera notre gardien demain (jeudi, en Ligue Europa).

Interrogé sur les buts encaissés cette saison, Kovač a défendu Nübel en déclarant : « Je pense qu’il se comporte bien. Il a encaissé plusieurs buts contre lesquels il n’a rien pu faire. Sur les sept que nous avons encaissés en Ligue 1, quatre ou cinq étaient des buts en un contre un. C’est difficile d’être décisif dans ce genre de situations. Il a poursuivi en disant: «Jusqu’à présent, il n’a pas eu beaucoup d’occasions de montrer ses qualités parce que nous n’avons pas concédé beaucoup d’occasions. Il a besoin de draps propres. Il a besoin de plus de soutien des joueurs devant lui, pas seulement des défenseurs mais de toute l’équipe, pour mieux protéger notre but.

Kovač a terminé l’interview avec optimisme : « Il a besoin d’un peu plus de soutien. Mais je suis content d’Alex, c’est un gars intelligent, il va montrer ses qualités car c’est un très bon gardien.

C’est formidable de voir que Kovač a confiance dans le développement et les capacités de Nübel, et qu’il fait confiance à Nübel, lui donnant continuellement des opportunités de jouer dans des compétitions nationales et européennes. Ce n’est pas exactement ce que le Bayern voudra continuer à voir pour le reste de ce prêt.