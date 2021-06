Nikola Jokic a réussi la meilleure passe que vous avez manquée en regardant Damian Lillard

Il était facile de rater ce que les Nuggets faisaient mardi soir alors que Damian Lillard était en train de réaliser l’une des performances les plus ridicules en séries éliminatoires de mémoire récente. Alors que Lillard incendiait Denver pour 55 points, ce sont les Nuggets qui ont tout de même remporté une victoire de 147-140 en double prolongation pour prendre une avance critique de 3-2 dans la série du premier tour au meilleur des sept.

Lillard a fait s’émerveiller toute la ligue de ce qu’il faisait, mais la propre star de Denver a lui-même vécu de très bons moments. Nikola Jokic va gagner le MVP NBA pour une raison, et il a mis tout son talent à l’honneur pour aider à mener les Nuggets à la victoire. Bien que Jokic n’ait pas touché 12 balles à trois points comme Lillard ou ne nous ait pas donné deux batteurs de buzzer le même soir, il a montré ses capacités uniques comme lui seul le peut.

Ce passage par Jokic doit être vu et apprécié. Compte tenu des enjeux du jeu au moment où il a joué, cela ressemble à l’une des passes les plus impressionnantes de la saison.

C’est facile si vous avez raté ce moment, car apprécier le passage des grands hommes est un fétiche de basket-ball très spécifique réservé à ceux qui regardent profondément la cassette, ou qui ont encore un poster de Vlade Divac sur le mur de leur chambre.

Gardez à l’esprit à quel point la pression était sur ce moment. Un match nul, en double prolongation en séries éliminatoires, Jokic a été si dominant qu’il était en double équipe. Pourtant, avec deux gars dans sa poche, il parvient non seulement à lancer une passe transversale à l’ailier sur le périmètre, mais à le faire quand tout le monde dans le bâtiment savait qu’il voulait trouver Michael Porter Jr. pour les trois. Les Blazers ne pouvaient toujours pas l’arrêter.

Cela va au-delà de la simple vision du terrain ou des compétences de passe, et montre pourquoi Jokic est considéré non seulement comme le meilleur grand homme de passage en ce moment, mais comme l’un des meilleurs de tous les temps. De plus, si vous vous demandez pourquoi Jokic est constamment dans la conversation MVP, c’est pour des raisons comme celle-ci. Non seulement il a accumulé des chiffres énormes comme il l’a fait mardi soir (38 points, 11 rebonds, 9 passes décisives), mais l’offensive de Denver le traverse d’une manière dont peu de grands hommes de la ligue sont capables.

La plus grande honte est que les gens oublieront complètement qu’un moment comme celui-ci a existé parce que Dame est partie pour 55 ans. Donnez au grand homme sa grâce.