Nikola Jokic a un potentiel sérieux et exceptionnel pour répéter en tant que MVP

Bien qu’il ait remporté le joueur le plus utile lors d’un vote écrasant la saison dernière, Nikola Jokic n’est pas entré dans la nouvelle campagne en tant que favori à répéter. Dans de nombreux paris sportifs, le choix MVP était Luka Doncic, une autre jeune star européenne, dont les Mavericks accueilleront les Jokic’s Nuggets à Dallas lundi. Mais la faible efficacité de tir de Doncic en carrière, les baisses de points et de passes décisives par match et un début offensif global rocheux sous la direction du nouvel entraîneur-chef Jason Kidd – les Mavs ne se classent que 19e pour les points marqués par possession – ont un peu terni son éclat. D’autres superstars brillantes comme Stephen Curry, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo l’ont poussé du coude aux yeux des parieurs.

Pas Jokic, cependant. En entrant dans le match de lundi, Doncic se situe toujours juste devant le MVP en titre parmi les favoris des paris pour remporter la couronne de cette année, selon FanDuel Sportsbook. Il y a probablement plusieurs raisons à cela, y compris l’idée que, dans une ligue pleine de talents transcendants, les personnes qui votent sur les récompenses de fin d’année (qui, depuis deux ans, m’ont inclus) seraient plus susceptibles de jeter leur des bulletins de vote pour quelqu’un d’autre que de faire de Jokic le 13e joueur à avoir joué consécutivement, même s’il avait un dossier vraiment convaincant.

C’est peut-être ainsi que ça se passe ; beaucoup de choses peuvent arriver entre maintenant et l’appel « crayons vers le bas » pour les électeurs à la fin de la saison régulière. Pour le moment, cependant, Jokic fait plus que présenter « un cas vraiment convaincant ». Les Nuggets se dirigent vers Dallas sur une séquence de cinq victoires consécutives, se classant troisième de la Conférence Ouest à 9-4, en grande partie parce que le rappel de Jokic pour tourner dans l’une des plus grandes saisons offensives de l’histoire de la NBA semble en produire une encore meilleure. . Je veux dire, regarde juste cette merde :

Encore MVP de Nikola Jokic

Saison G MP PTS REB AST STL BLK TOV TS% USG% PER Win Actions par 48 Offensive Box Plus-Moins Saison G MP PTS REB AST STL BLK TOV TS% USG% PER Win Actions par 48 Offensive Box Plus-Moins 2020-21 72 34,6 26,4 10,8 8,3 1,3 0,7 3,1 0,647 29,6 31,3 0,301 9,16 2021-22 12 31,8 25,3 13,7 6,3 1,4 0,8 3,4 0,671 31,1 35,1 0,363 9,34

Fraîchement sorti d’un triple-double 22-19-10 pour battre les Hawks, puis suspendu 28-9-9 à Portland en 28 minutes au sol, Jokic n’est désormais que le deuxième joueur de l’histoire de la NBA à marquer plus de 300 points. , tirez plus de 150 rebonds et distribuez plus de 75 passes décisives au cours des 12 premiers matchs d’une saison. L’autre, comme par hasard ? Giannis, dans le début déchaîné de ce qui allait devenir son deuxième MVP consécutif.

Les statistiques de comptage de base de Jokic sont assez impressionnantes; il est en passe de devenir le cinquième joueur à avoir atteint une moyenne de 25-10-5 plus d’une fois, rejoignant Giannis, Oscar Robertson, Wilt Chamberlain et le pic a déchaîné Russell Westbrook après le KD à OKC. Les chiffres avancés, cependant, sont à couper le souffle: il dirige la NBA en [deep breath] valeur par rapport au joueur de remplacement, boîte plus-moins, parts de gain par 48 minutes, cote d’efficacité du joueur, plus-moins estimé et RAPTOR de FiveThirtyEight et gagne au-dessus des mesures de remplacement.

Nous tombons souvent dans l’hyperbole lorsque nous utilisons des mots comme « emblématique » ou « historique » pour décrire les choses ; telle est la malédiction d’écrire sur et pour Internet. Dans ce cas, cependant, la précision exige un son hyperbolique : Jokic a actuellement les notes PER et WS/48 les plus élevées jamais enregistrées. Comme, « plus haut que les jeunes Kareem et Wilt, MJ à trois tourbes, Big Three LeBron ou n’importe qui. » Déjà.

Jokic a été automatique depuis presque partout sur le sol – 73% dans la zone restreinte, 58% depuis la plage flottante, 63% depuis le milieu de gamme, 39% depuis la profondeur. Son plan de tir est une plaine verte herbeuse dans laquelle des gnous avec une vision de cour surnaturelle et un toucher vierge peuvent paître et s’ébattre paisiblement. Il affiche en moyenne un record en carrière de 1,363 points par tentative de tir, bon pour le 21e de la NBA, selon Cleaning the Glass. C’est un niveau remarquable d’efficacité de notation pour une option haut de gamme à haut volume; le seul joueur au-dessus de lui qui n’est pas principalement un dunker nourri à la cuillère ou un tireur d’élite est Durant.

Il a également été serré lorsque les jetons sont bas, tirant 54,1% sur des tentatives tardives dans le chronomètre des tirs et un ridicule 64,5% contre une couverture défensive « étroite » ou « très serrée », selon les données de suivi des tirs de NBA.com. Et au cours d’une saison qui a connu le plus faible nombre de tentatives de lancers francs par match de tous les temps, Jokic a poursuivi son flux constant de sifflets mérités, tentant le même nombre de lancers francs par minute que la saison dernière tout en marquant des fautes de tir sur près de 14% des ses tentatives de placement sur le terrain. (Il termine aussi plus fort que jamais grâce au contact, transformant plus de 43% de ces hacks en action en opportunités and-1.)

Les seuls joueurs à avoir jamais affiché un taux d’utilisation et un pourcentage de tir réel aussi élevés que ceux de Jokic cette saison sont Steph et KD, deux des meilleurs buteurs de tous les temps. Sa boîte offensive plus-moins – une estimation du nombre de points de plus pour 100 possessions que vous contribuez à votre attaque qu’un joueur moyen de la ligue le ferait – est la cinquième plus élevée jamais enregistrée, derrière seulement deux saisons MVP (Steph’s unanime 2015-16 run, LeBron James en 2008-09), le 2018-19 révolutionnaire de James Harden et le 2002-03 saint et trop souvent oublié de Tracy McGrady. C’est le genre de société offensive que Jokic garde… ce qui est d’autant plus incroyable quand on considère le contexte dans lequel il la garde.

Ce n’est pas que Jokic n’a eu aucune aide ; Will Barton a été sensationnel pour commencer la saison, et Aaron Gordon a sabré avec un but, tirant 68% sur les trajets vers le panier. Mais avec Jamal Murray toujours en train de revenir d’une déchirure du LCA et le Michael Porter Jr. nouvellement au maximum en difficulté d’abord et maintenant mis à l’écart avec une blessure au bas du dos, l’entraîneur-chef Michael Malone a dû demander à Jokic de porter une charge de travail encore plus importante, sachant que l’offensive de Denver est susceptible de se transformer en cratère chaque fois qu’il est hors du terrain. (Il n’a pas tort : les Nuggets marquent en moyenne près de 12 points de moins pour 100 avec Jokic sur le banc.) Jokic a plus que relevé le défi, non seulement en produisant à des niveaux littéraux de tous les temps, mais en le faisant tout en aidant à diriger un défense de Denver incroyablement stable.

Les Nuggets entrent lundi au quatrième rang des points accordés par possession en dehors de la période des ordures, selon Cleaning the Glass; Denver a été la défense la plus avare de la ligue jusqu’à présent selon la cote défensive ajustée de DunksAndThrees, qui représente « la force des attaques adverses affrontées ». Jokic a été au centre de celui-ci, utilisant un excellent positionnement et des mains rapides pour générer des blocs et des vols à des taux élevés ou proches de ceux de sa carrière, tout en faisant une moyenne de 2,3 déviations par match, à égalité au sixième rang parmi les centres.

Les Nuggets ont presque toujours mieux défendu avec Jokic au sol qu’en dehors, mais cela a touché une nouvelle stratosphère jusqu’à présent cette saison; ils concèdent un microscopique 96,6 points par 100 dans ses minutes, et le film suggère qu’il a moins bénéficié du bon travail des autres autour de lui qu’un catalyseur aidant à alléger la charge de ses coéquipiers. Il a semblé un peu plus agile lorsqu’il glisse ses pieds avec des adversaires dans l’espace, qu’il s’agisse de couvrir bien au-dessus de l’arc à 3 points dans la couverture pick-and-roll préférée de Denver, ou de travailler de manière isolée contre un pilote depuis le périmètre :

Lorsque Malone a cherché à varier l’approche des Nuggets, Jokic a également semblé assez à l’aise de s’affaisser dans le jeu du chat et de la souris de la couverture des gouttes. Cela n’a pas toujours l’air ballet, mais il est là, les pieds qui hachent, les mains qui giflent pour tenter de perturber les dribbles des pilotes. Il gère parfaitement l’équilibre délicat entre intensifier pour empêcher le porteur de balle de tirer un flotteur rythmique et rester en retrait pour empêcher un lob facile au rollman:

Bien qu’il ne soit jamais confondu avec Rudy Gobert ou Myles Turner en tant que menace menaçante pour bloquer les tirs, Jokic a été plus actif et efficace pour protéger la jante cette saison. Les opposants tirent 62,2% contre lui au panier – certainement pas une marque d’élite (29e sur 42 joueurs à défendre au moins 50 tentatives au bord cette saison, selon les données de suivi de Second Spectrum), mais son meilleur depuis sa saison recrue – les adversaires effectuant à la fois moins d’essais rapprochés et les convertissant avec moins de succès lorsqu’il est dans le match.

Il reste à voir si les Nuggets peuvent maintenir cette position défensivement. Les adversaires génèrent beaucoup de corners 3 contre Denver, mais ne se convertissent pas à un taux moyen de la ligue, ce qui pourrait signifier qu’une régression vers la moyenne est en cours. Là encore, même sans une tonne de blocage de tir dans la rotation de Denver, l’opposition ne continuera probablement pas à tirer 70,5% sur la jante contre les Nuggets toute la saison, ce qui pourrait même arranger les choses; il semble à peu près juste que Denver soit à peu près l’une des huit meilleures équipes à la fois pour son profil de tir défensif et son pourcentage de buts sur le terrain effectif autorisé. Si cela reste le cas – si Jokic est devenu la pièce maîtresse d’une défense de presque cinq calibres et a un argument légitime en tant que joueur offensif le plus écrasant de la ligue – alors Denver mérite d’être considéré comme un véritable prétendant au championnat, si et quand MPJ et Murray reviennent au bercail. Les gens pourraient alors commencer à se demander à quel point le nom de Jokic devrait être mentionné dans les conversations « meilleur joueur du monde ».

Personne n’a vu ça pour Jokic ; s’ils l’avaient fait, il aurait été le premier choix du repêchage de la NBA 2014, pas le 41e. Mais année après année, il a affiné et affiné son jeu, progressant et amplifiant sa position dans la NBA : de remplaçant à titulaire, All-Star à All-NBA et, enfin, MVP. Un mois après le début de la saison, cependant, ce qui pourrait être la chose la plus surprenante à propos de l’ascension remarquable du géant serbe, c’est quelque chose que nous aurions probablement tous dû nous attendre, à savoir que ce n’est pas fini. Qu’à seulement 26 ans, l’une des lumières les plus brillantes et des talents les plus singuliers du sport pourrait encore s’améliorer.

