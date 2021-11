Nikola Jokic des Nuggets présente Markieff Morris avec un coup bas

DENVER – Nikola Jokic a récolté 25 points, 15 rebonds et 10 passes décisives avant que le MVP de la NBA ne soit éjecté pour avoir violemment claqué son épaule contre Markieff Morris, et les Denver Nuggets ont battu le Miami Heat 113-96 lundi soir.

Le Heat a déclaré que Morris avait une blessure apparente au cou. Jokic a déclaré avoir vu une rediffusion de l’altercation et a reculé lorsqu’il a vu à quel point la tête de Morris a heurté le sol.

« Je me sentais mal, vraiment mal », a déclaré Jokic.

Will Barton a marqué 25 points et Jeff Green, qui a commencé à la place de Michael Porter Jr. blessé, a ajouté 13 points pour les Nuggets. Denver a maintenu l’opposition à moins de 100 points pour la septième fois cette saison.

Jimmy Butler avait 31 points pour mener le Heat et Duncan Robinson en avait 13.

Avec 2:39 restants, Morris a donné un coup de coude à Jokic dans la section médiane à mi-terrain. Jokic a riposté avec une poussée brutale par derrière avec le haut de son bras / épaule qui a fait tomber Morris au sol. Morris a roulé de douleur alors que ses coéquipiers repoussaient Jokic. Le personnel médical a amené une civière sur le sol, mais Morris a pu se lever et descendre du sol tout seul.

«Nous voulions nous assurer que Kieff allait et allait bien. Nous en saurons plus », a déclaré l’entraîneur du Heat Erik Spoelstra à propos de la blessure apparente au cou. « Il se déplace en ce moment dans les vestiaires. Mais c’était un jeu très dangereux et sale.

Morris a été sanctionné d’une faute flagrante et éjecté, Jokic a également été éjecté et Butler a reçu une faute technique.

Spoelstra a déclaré que les actions de Jokic étaient « absolument injustifiées ». Jokic, d’autre part, a déclaré que le coup de Morris allait au-delà d’une faute grave.

« Je sentais que j’avais juste besoin de me protéger, mais d’un autre côté, je ne suis pas censé réagir de cette façon, être exclu du jeu », a déclaré Jokic.

USA Today Sports (2), AP

Green a qualifié cela de « jeu qui ne devrait pas arriver ».

«Je pense que Markieff vient d’y aller et a essayé de commettre une faute dure. Je ne pense pas qu’il avait l’intention de blesser Joker », a-t-il déclaré. « Mais parfois, quand des choses comme ça se produisent, vous ne connaissez pas l’intention de l’autre personne et vous réagissez simplement et c’est ce que Joker a fait. »

En hausse de 15 à la mi-temps, les Nuggets ont marqué 11 des 16 premiers points du troisième quart, portant leur avance à 75-54 sur un layup de Green sur une passe de Jokic. Denver a pris une avance de 91-70 au quatrième quart.

Butler a frappé des 3 successifs autour d’un panier de Jokic alors que Miami se rapprochait de 105-92 avec un peu plus de quatre minutes à jouer avant que Barton ne se connecte sur des 3 successifs pour sceller la victoire de Denver.

Les Nuggets ont pris une avance de 64-49 à la mi-temps, alimentés par Jokic, Barton et Morris, qui ont tous marqué à deux chiffres à l’entracte.