Nikola Jokic des Nuggets subit une transformation corporelle folle (Photos)

Fraîchement sorti de son premier prix NBA MVP en carrière, Nikola Jokic semble avide de plus.

Après avoir obtenu une moyenne de 26,4 points sur 56,6% des tirs sur le terrain, 38,8% au-delà de l’arc et 86,8% sur la ligne des lancers francs, Jokic s’est imposé comme l’un des buteurs les plus prolifiques et les plus efficaces de la NBA en 2020-21. Les 10,8 rebonds et 8,3 passes décisives qu’il a apportés par sortie n’étaient que la cerise sur le gâteau.

Il semble cependant qu’il n’ait pas laissé le succès de l’année dernière lui monter à la tête. En fait, le joueur de 26 ans semble avoir beaucoup travaillé sur son corps au cours de l’intersaison.

Les visuels parlent d’eux-mêmes :

Cela correspond à certaines photos de Jokic publiées le mois dernier (via Twitter):

Bien que les changements corporels de Jokic ne soient pas aussi prononcés que ceux de la star des Los Angeles Lakers Anthony Davis et de la star des Brooklyn Nets Kevin Durant, ils sont toujours incroyablement impressionnants.

Dans l’état actuel des choses, les Nuggets sont répertoriés comme la huitième équipe la plus susceptible de remporter un titre l’année prochaine derrière les Lakers, les Nets, les Milwaukee Bucks, les Golden State Warriors, les Phoenix Suns, les LA Clippers et les Philadelphia 76ers.

C’est une robe de mariée. https://t.co/lTPUx6ziGr – Jeu 7 (@game7__) 20 septembre 2021

Avec Jokic qui semble si bon si tôt dans l’intersaison, il vaut la peine de se demander si Denver n’est peut-être pas un peu sous-estimé à l’approche de l’année prochaine. En particulier compte tenu des domaines où ils se sont améliorés récemment.

Jokic peut-il remporter un deuxième MVP consécutif en 2021-2022 ? Le temps nous le dira.

En rapport: 1 grand nom de l’école Out Of Arch Manning Sweepstakes