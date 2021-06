Nikola Jokic, du choix 41 au joueur par excellence de la NBA

09/06/2021

Le centre des Denver Nuggets, Nikola Jokic, c’est lui meilleur joueur de la saison en NBA et il y a tout juste six ans, il était sélectionné au deuxième tour du repêchage avec le 41e choix. Son physique ne ressemble pas à celui d’une superstar du basket américain, mais le l’intelligence sur le terrain et un excellent jeu de jambes lui ont valu de marquer l’histoire avec les Denver Nuggets. Jamais auparavant un choix en dessous de la 16e place du repêchage n’avait fini par devenir le joueur le mieux noté. Le Balkan a pris le MVP devant Joel Embiid et Stephen Curry.

Le basket européen a de nouveau de la chance en étant la troisième fois consécutive qu’un joueur européen remporte le titre de MVP NBA: Jokic a évincé Giannis Antetokounmpo après l’avoir fait les deux dernières fois. Il est le troisième joueur européen et le quatrième non-américain à le faire en ce 21e siècle, derrière Steve Nash (2005 et 2006), Dirk Nowitzki (2007) et Giannis Antetokounmpo (2019 et 2020). Il est également le premier centre à le faire au cours des deux dernières décennies.

Le Balkan a en moyenne 26,4 points, 10,8 rebonds et 8,3 passes décisives lors de la phase régulière, en plus de 40,5% en triple et 56,8% en field goal.. Il a remporté le trophée de manière retentissante : 91 des 101 votes pour la première place et un total de 971 points.

Premier MVP des Denver Nuggets

Les Denver Nuggets n’ont jamais été une franchise particulièrement réussie. Leurs vitrines n’incluent aucune bague NBA et, en fait, ils n’ont jamais joué de finale NBA: seulement quatre fois atteint la finale de la Conférence Ouest. Ceux du Colorado ont vécu une période mouvementée entre 2013 et 2018, où ils n’ont pas obtenu de billet pour les play-offs de la NBA.

Ceux de Michael Malone ont subi une métamorphose ces cinq dernières années. En partie à cause de l’émergence de Nikola Jokic, un joueur sélectionné au deuxième tour après être sorti de Mega Viruza, une modeste équipe serbe. Le pivot a vécu un bon point de départ depuis son débarquement en NBA et dans la troisième saison, il a consolidé en tant que starter dans le quintette des Nuggets. Un an plus tard, il entre au All-Star Game. Et deux plus tard, il est devenu le meilleur joueur de la saison dans ce qui est un MVP historique individuellement et collectivement..

Les Denver Nuggets n’ont jamais eu un joueur dans leurs rangs qui est devenu le meilleur joueur de la saison.. Pas même Alex English, l’une des figures les plus importantes de l’histoire de la franchise : il a été le meilleur buteur de la NBA en 1983 et a été all-star jusqu’à huit fois, mais il n’est jamais devenu le MVP de la saison. Le Serbe est devenu le joueur de la franchise et est entré dans l’histoire : Denver Nuggets est la 20e franchise active à avoir eu au moins un vainqueur MVP sur sa liste..