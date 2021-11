Nikola Jokic égale Larry Bird dans le record de tous les temps de la NBA

Nikola Jokic Il fait déjà partie de l’histoire dorée de la NBA et souhaite continuer à étendre sa légende, ce qu’il fera sans limites tout en maintenant le niveau de jeu dont il se vante. pépites de Denver Il continue dans une très bonne progression et le Serbe est réapparu sur les courts avec une performance mémorable contre les Hawks, dans laquelle il a marqué 22 points, capté 19 rebonds et distribué 10 passes décisives. Cela mène à son 59e triple-double dans la ligue, égalant Larry Bird au huitième rang de la liste de tous les temps.

