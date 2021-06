Nikola Jokic éjecté sur un appel controversé flagrant-2 dans le match d’élimination des Nuggets-Suns

in

La saison MVP de Nikola Jokic est terminée après avoir été expulsé pour avoir frappé Cameron Payne lors du quatrième match de la série des demi-finales de la Conférence Ouest des Denver Nuggets contre les Phoenix Suns. Alors que les Suns détenaient une avance de sept points à la fin du troisième quart, Jokic a glissé le ballon et a frappé Payne au visage. Après un examen, les arbitres ont déterminé qu’il s’agissait d’une faute flagrante-2, ce qui a valu à Jokic une expulsion.

Les Suns ont gagné 125 à 118 pour se qualifier pour les finales de conférence et mettre fin à la saison de Denver. Phoenix est entré dans la soirée avec une avance de 3-0 dans la série des sept meilleurs. C’est ainsi que se termine l’incroyable saison de Jokic. Voici la vidéo de l’incident.

Jokic a reçu une faute flagrante de 2, qui comprend une éjection, car il y a eu une liquidation, un contact excessif avec la tête et un suivi. La faute de Jokic est venue de la frustration parce qu’il pensait qu’il avait été victime d’une faute sur la possession précédente et n’a pas reçu l’appel.

Jokic avait 22 points, 11 rebonds et quatre passes décisives sur 9 tirs sur 17 au moment de l’éjection.

Les fans de la NBA étaient divisés sur la question de savoir si Jokic méritait le flagrant-2 et l’éjection ultérieure.

Cela ne peut tout simplement pas arriver. Si c’est un Flagrant 2, alors j’ai vu des Flagrant 35 cette saison (et appelés Flagrant 1’s). Il a fini, oui. Il l’a frappé au visage, oui. Il a aussi eu le ballon. Et s’il avait eu l’intention de frapper au visage, il aurait fait bien plus. – Tim Reynolds (@ByTimReynolds) 14 juin 2021

J’aimerais voir Nikola Jokic sur le terrain ici, mais je ne peux pas contester qu’il soit expulsé. Il n’y avait absolument aucune raison pour qu’il finisse comme ça. S’il était différent d’une fraction de pouce, cela aurait pu être très mauvais pour Cameron Payne. – Tim Bontemps (@TimBontemps) 14 juin 2021

Ma chronologie est absolument divisée entre « C’était absolument une éjection, c’était fondamentalement un crime de guerre, de quoi parlons-nous » et « Ils l’ont éjecté pour CELA ? » Je ne pense pas que cela ait d’importance, de toute façon. – Paroxysme des bois durs (@HPbasketball) 14 juin 2021

Ils viennent vraiment de mettre cet homme hors du jeu… !? Wow? #Jokic – Russell Wilson (@DangeRussWilson) 14 juin 2021

J’ai le regret de vous informer que mon calendrier est extrêmement divisé quant à savoir si l’expulsion de Jokić était justifiée ou non. – Brady Klopfer (@BradyKlopferNBA) 14 juin 2021

Que vous pensiez ou non que Jokic méritait un flagrant-2, c’est certainement une façon terrible pour une saison MVP de se terminer. Les Nuggets n’ont tout simplement pas pu faire une pause à la fin de cette saison, de la déchirure du LCA de Jamal Murray aux blessures de Will Barton et PJ Dozier. Maintenant, Jokic n’a même pas eu la chance de sauver la saison de son équipe lors de leur dernier match.