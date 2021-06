Nikola Jokic élimine les Blazers de Damian Lillard à Portland

04/06/21 à 6h24 CEST

Le pivot serbe Nikola Jokic il a appuyé sur le gaz quand les Nuggets avaient le plus besoin de lui et avec 36 points promu le L’équipe de Denver l’emporte sur les Trail Blazers de Portland 115-126 qui laisse un 4-2 définitif dans la série et élimine l’équipe de Damian Lillard des playoffs. Cette fois, Lillard il n’a pas pu sauver les Blazers sur des triples comme il l’a fait lors du cinquième match de la série lorsqu’il a marqué 55 points dont 36 étaient le résultat de 12 triples, deux records dans l’histoire des séries éliminatoires. Le meneur des Blazers a fait ce soir 28 points mais il n’a marqué que 3 des 11 triples qu’il a essayés. Lillard a également ajouté 13 passes décisives, 4 rebonds et 2 interceptions. Insuffisant pour arrêter quelques Nuggets emmenés par Jokic qui était secondé par Michael Porter Jr., avec 26 points dont il a marqué 22 au premier quart, et Monte Morris, un remplaçant qui s’est avéré vital pour l’équipe de Denver et qui ce soir il en a ajouté 22. points et 9 passes décisives. Le meneur des Nuggets argentins Facundo Campazzo, qui a débuté cinq des six matchs de la série contre les Blazers, a marqué 10 points, 2 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre contre Norman Powell, l’attaquant de Los Angeles. les séries.

Les Nuggets ont traîné les Blazers pendant une grande partie du match, avec 14 points de retard avec 4 minutes à jouer au troisième quart.

Jokic à la rescousse

Mais quand tout indiquait que les Blazzers forceraient un septième match, Jokic a fait une apparition. Le centre serbe n’avait marqué que 9 points en première mi-temps. Mais après la pause, le Serbe a marqué 20 points au troisième quart-temps et 7 autres dans les 12 dernières minutes. Jokic a profité du fait que son défenseur, le centre bosniaque Jusuf Nurkic, a eu quatre rencontres au troisième quart, forçant l’entraîneur des Blazers Terry Stotts à l’asseoir.

Le match a commencé pour l’équipe à domicile. Lillard a déplacé le ballon avec aisance en attaque et a trouvé de nombreux trous dans la défense de Denver. Et de l’autre côté du terrain, les Blazers avaient Jokic sous contrôle.

Lillard a marqué 2 des 3 triples qu’il a essayés, a marqué 12 points dans le quatrième et visait à répéter sa performance extraordinaire du match précédent. La seule chose qui a permis aux Nuggets de résister à l’attraction au cours de ce premier trimestre était l’état de grâce de Porter Jr. Il a marqué 6 des 7 triples qu’il a tentés et 2 des 3 tirs sur deux. L’attaquant de 22 ans, qui dispute sa troisième saison en NBA, était responsable de 22 des 29 points de son équipe dans le premier quart qui a terminé 33-29 pour les Blazers.

Dans la deuxième salle, Jokic est finalement apparu. Le centre, qui n’avait marqué aucun point dans les 12 premières minutes, a ajouté son premier panier 3 minutes après le début du deuxième quart-temps. Mais Porter Jr. est bien tari (il a raté les 2 triples qu’il a tenté et n’a fait que 4 points) et les Blazers ont réussi à allonger leur distance au tableau d’affichage.

Lillard se dégonfle

A la pause, les Blazers avaient 7 points d’avance, 68-61, au délire des 10 022 téléspectateurs du Centre Moda à Portland. Au redémarrage, il semblait que le troisième quart allait servir à condamner le match en faveur des Blazers. L’attaquant de puissance Robert Covington a réussi une série de 3 tirs à 3 points en 3 tentatives, dont deux d’affilée. Le garde CJ McCollum a contribué un autre triple et deux paniers de deux. Dans les Nuggets, seul Jokic a contribué aux points de manière constante et avec 5 minutes à jouer au troisième quart, les Blazers ont été 14 points d’avance, 93-79.

Mais soudain, les Blazers ont perdu leur soufflet. Après un temps mort de Portland avec 93-82 au tableau d’affichage, les Nuggets ont puni les Blazers avec une course de 0-9 qui, à une minute de la fin du quart, a laissé la lumière à 97-93. Le 3 points de Morris au coup de sifflet final a encore réduit l’écart, 101-98.

La récupération des Nuggets a laissé Portland sans réponse. Denver en a profité pour resserrer sa défense et combler les écarts qu’il avait laissés en première mi-temps. Un triplé de Jokic à 6,28 en fin de match met le de Denver devant, 106-108. Les Blazers ont essayé mais Lillard n’a pas pu jouer dans un autre miracle. Le meneur a raté les 3 triples qu’il a tenté. De l’autre côté du terrain, ni Morris ni Jokic n’ont abandonné. Avec 1,37 à jouer, les Nuggets avaient déjà 8 points d’avance, 113-121.

Les Blazers ont vu tous leurs espoirs anéantis avec la dernière tentative de 3 points de Lillard avec seulement 48 secondes restantes et le score à 115-125. Stotts a décidé de faire asseoir Lillard et de laisser les remplaçants terminer le match.