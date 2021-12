Nikola Jokic entre dans l’histoire en battant Larry Bird

Malgré la défaite subie par le pépites lors de votre visite à Chicago, Nikola Jokic a pu ajouter un nouveau record dans sa carrière en devenant le huitième joueur avec le plus de triple-double de toute l’histoire de la NBA.

Le centre serbe de 26 ans a inscrit son 60e triple dix en Ligue américaine de basket-ball, grâce à ses 17 points, 12 rebonds et 15 passes décisives.

Avec cette ardoise, il a réussi à distancer l’historique Larry Bird, qui est désormais passé à la neuvième place du classement. Sa prochaine cible est le joueur également actif James Harden, qui accumule 62 triple-doubles dans le record.

Félicitations à Nikola Jokic des @nuggets pour être passé à la 8e place de la liste TRIPLE-DOUBLES de tous les temps ! # NBA75 pic.twitter.com/UDqElBOphs – NBA (@NBA) 7 décembre 2021

Plus haut se trouvent d’autres éléments qui restent actifs avec LeBron James (99) et Russell Westbrook (189), tandis que les joueurs à la retraite qui sont au-dessus de Jokic sont Wilt Chamberlain (78), Jason Kidd (107), Magic Johnson (138) et Oscar Robertson. (181)

Bonne nouvelle pour Denver, qui a enregistré sa 12e défaite de l’année aux mains de Chicago (97-109)

ils ne ralentissent pas

Il s’agit de la 20e victoire des Warriors lors de la saison NBA 2021-22.

Mené par Stephen Curry, Golden State a battu l’Orlando Magic 126-95. Curry s’est démarqué avec 31 points, dont 8 à 3 points, pour n’obtenir que 14 du record de tous les temps de Ray Allen en tant que meilleur homme à 3 points de tous les temps.

STEPH. DES CHOSES. ?? Il a une fiche de 3-3 en profondeur, y compris… quoi que ce soit. Regardez sur League Pass : https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/jsiyldTB42 – NBA (@NBA) 7 décembre 2021

Les élèves de Steve Kerr ont été les premiers à atteindre la barre des 20 victoires au cours d’une saison où ils s’imposent comme la tête de série pour le titre, attendant toujours le retour de Klay Thompson.

Maintenant, ils affronteront une série de cinq matchs sur la route. Philadelphie, Indiana, New York, Boston et Toronto seront les prochaines étapes de Stephen Curry et compagnie.