Nikola Jokic et certaines statistiques de la NBA lui ont manqué les Denver Nuggets

Nikola Jokic est encore le MVP qui pépites de Denver être l’un des vrais prétendants à se battre pour le ring de la NBA. Le Serbe est l’un des meilleurs joueurs de la ligue et, en tant que tel, devrait être l’une des meilleures statistiques NBA à offrir tout au long de la saison.

Le centre des Balkans a subi une série de problèmes physiques et non sportifs dont il semble déjà complètement remis et ses chiffres le prouvent. Voyons qui peut arrêter la bête du Colorado !

Nikola Jokic sur ses 4 derniers matchs : 31,0 PPG

15.0 RPG

9.5 APG

1.8 SPG

1.0 BPG

61,3% FG pic.twitter.com/0ngv4Hu77q – NBA Central (@TheNBACentral) 14 décembre 2021