Nikola Jokic et sa candidature ferme pour être à nouveau MVP NBA

Saison de Nikola Jokic avec pépites de Denver est exceptionnel à tous points de vue. Le pivot serbe, qui est l’actuel Mvp de la saison 2020/21, il s’est récemment accroché à la course pour remporter ce prix cette année, qui serait son deuxième d’affilée.

Jokic fait la moyenne des meilleurs chiffres depuis son arrivée en NBA. Après 20 matchs joués, il est à 26,1 points (26,4 au cours de son année MVP), 13,4 rebonds (son maximum en carrière), 7,2 passes décisives, 0,7 bloc et le PER le plus élevé de l’histoire de la ligue (33,70).

De plus, les cinq derniers matchs de Nikola Jokic devraient suffire à remporter le titre de joueur de la semaine de la Conférence Ouest, et nous verrons si le joueur du mois de décembre peut suivre le rythme.

32 points, 11 rebonds et cinq passes décisives contre les New York Knicks (4 décembre). 17 points, 12 rebonds et 15 passes décisives (triple-double) contre les Chicago Bulls (7 décembre). 39 points, 11 rebonds et 11 passes décisives (triple-double) contre les New Orleans Pelicans (9 décembre). 22 points, 13 rebonds et 11 passes décisives (triple-double) face aux San Antonio Spurs (10 décembre). 35 points, 17 rebonds et huit passes décisives contre les San Antonio Spurs (12 décembre).

Le MVP en titre lors des 5 derniers matchs : 35 points | 17 CER | 8 AST 22 PTS | 13 CER | 10 AST 39 PTS | 11 CER | 11 AST 17 PTS | 12 CER | 15 HSA 32 points | 11 CER | 5 AST pic.twitter.com/OnaEKlHxt1 – StatMuse (@statmuse) 12 décembre 2021

Un disque qui n’accompagne pas

Tout comme il l’a emporté l’an dernier grâce à ses chiffres et au bilan positif des Denver Nuggets dans la Conférence Ouest, cette année l’équipe ne répond pas aussi bien que l’année dernière. Il est actuellement 13-13 et en 7e position, dans les positions de play-in. Avec Stephen Curry et Kevin Durant également exceptionnels, Jokic va avoir besoin de sa franchise pour terminer dans les premières positions à la fin de la saison oui ou oui.