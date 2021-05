Nikola Jokic grandit en tant que candidat MVP

19/05/2021 à 07h02 CEST

Le pivot serbe Nikola Joki & cacute;, de Pépites de Denver, grandit avec l’analyse de vos statistiques face à vos chances d’être nommé Mvp de la NBA, la récompense décernée au joueur le plus précieux chaque saison.

Des noms comme James Lebron, Stephen Curry, Giannis Antetokoumpo, Joël Embiid, Damian Lillard, Chris Paul, ou alors Luka Don & ccaron; i & cacute; Ils semblent avoir quelques longueurs d’avance sur un joueur qui ne se distingue pas par son physique, mais par sa tête et ses capacités. Dans une compétition où la force et la vitesse prédominent, qu’un pur pivot exempt de ces vertus apparaît dans la vitrine du Mvp Cela semble presque une blague, mais ses statistiques montrent que sa candidature est solide.

Vos moyennes de 26,4 points, 11,1 rebonds, 8,8 passes décisives Oui 1.4 vols qualifiés en 35,4 minutes, ils sont au même niveau que tous les autres candidats possibles et leurs pourcentages ne sont pas loin derrière: Champ de 56,9%, 41,9% triple (3,4 tentatives) et 85,4% gratuit. Autres données en faveur de Joki & cacute; Ils doivent être parmi les 11 meilleurs de la ligue pour les points, les rebonds et les passes décisives, trois des principales catégories. Il est également le leader de la NBA en double-double (51) et le deuxième en triple-double (15). Il est également leader en +/- total, avec +339.

Sa générosité dans le jeu joue également en faveur du Serbe. Ce n’est jamais le premier choix de quoi que ce soit; au contraire. Il génère généralement du jeu pour ses coéquipiers et ses numéros émergent presque spontanément en raison de son talent, de son intelligence et de sa vision du jeu.

Ensuite, il y a ce que beaucoup citent comme le récit du vainqueur, quelque chose comme l’emballage du prix. Joki & cacute; Il n’a pas manqué de matches pour cause de blessure, dans les dernières minutes et dans des victoires serrées, sa notoriété s’est accrue, et il est européen, ce qui donnerait ce point d’internationalité au MVP que les États-Unis aiment tant.

J’ajouterais aussi un autre fait, banal pour beaucoup mais important pour beaucoup d’autres: être le MVP avec le plus grand nombre d’élections, depuis Nikola Joki & cacute; il a été choisi au deuxième tour au numéro 41. Jamais un deuxième tour n’a été choisi MVP. Joki & cacute; cela peut casser le moule.