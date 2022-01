Nikola Jokic, le MVP bloqué dans les défaites des Denver Nuggets

La saison 2021/22 du NBA C’est l’une des plus disputées ces dernières années en ce qui concerne le joueur qui décrochera la récompense à la fin du parcours. Mvp de la compétition. Il y a beaucoup de stars qui veulent y parvenir cette année, et elles sont très déterminées à atteindre l’objectif : Kevin Durant, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, DeMar DeRozan, LeBron James, James Harden…

Il y en a un qui, sans le record de son équipe (l’un des facteurs les plus pris en compte lors du vote pour désigner le vainqueur du MVP), serait le grand favori pour remporter le prix : Nikola Jokic.

À l’heure actuelle, les Denver Nuggets sont en 7e position de la NBA Western Conference avec un bilan de 18 victoires et 18 défaites (18-18). Avec autant d’équipes se distinguant dans les parties hautes du classement des deux conférences (Golden State Warriors, Brooklyn Nets, Chicago Bulls, Phoenix Suns avec Devin Booker…), il est très difficile pour le Serbe de revalider sa récompense.

Mais c’est que Jokic fait la moyenne des chiffres qui ne sont pas loin de la saison dernière, au cours de laquelle il a remporté son premier MVP. Cette année, il affiche en moyenne 25,7 points, 14,0 rebonds, 6,9 passes décisives et a le PER le plus élevé de l’histoire de la NBA : 32,26. De plus, il a eu plusieurs performances absolument folles qui ont été perdues au fil des semaines à cause d’une défaite contre les Nuggets.

Une bête dans les défaites de son équipe

Les matchs de Nikola Jokic lorsqu’il perd les Denver Nuggets sont complètement surréalistes. Le Serbe est conscient qu’il manque deux étoiles à l’équipe de Michael Malone : Jamal Murray et Michael Porter Jr. Jokic doit donner tout ce qu’il a en lui pour tenter de surmonter les matchs. Voici ses statistiques NBA sur les pertes contre les Nuggets :

Quelques lignes de statistiques insensées de Jokic cette saison (toutes sans Murray et MPJ): 26-21-11

35-16-6

29-21-5

10-27-11

22-13-10

27-16-3

12-17-15 Tous ces matchs se sont soldés par une défaite. pic.twitter.com/pTYmAAn0JN – StatMuse (@statmuse) 6 janvier 2022