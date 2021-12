Nikola Jokic, meilleur historique PER NBA mi-saison

Plus d’adjectifs pour décrire ce que vous faites Nikola Jokic cette saison et quelques Statistiques NBA peut nous donner une idée du niveau de ce joueur. Le défenseur du prix MVP de la saison régulière assume les chevrons dans une saison très défavorable pour pépites de Denver, en raison des pertes importantes dues aux blessures et au protocole qu’ils accumulent depuis des mois et qui pèsent sur leurs performances. Le pivot serbe ne faiblit pas, qui redouble d’efforts et améliore même ce qu’il a fait l’an dernier. Ceci est attesté par vos données de PAR, les données qui peuvent être assimilées à l’Évaluation en basket FIBA ​​et qui rassemble toutes les choses positives faites par les joueurs sur le terrain.

22/06/2020 05:06

Nous révélons quelle est cette statistique si utilisée dans la NBA, ce qu’elle mesure et comment elle est calculée, ainsi que vérifier qui sont les meilleurs.

Ce n’est qu’à 21 reprises dans l’histoire de la NBA qu’un joueur a terminé la saison avec plus de 30 points PER, un groupe dans lequel Jokic est actuellement. Il rebondit, marque, passe, vole des ballons, bloque et, en somme, est l’un des joueurs les plus complets de la ligue, ce qui a un impact sur cette section statistique. Nikola a actuellement 32,7% après 27 matchs. C’est le meilleur chiffre jamais vu à ce stade de la saison, dépassant les 32,1 de Chambellan flétri, qui détient le record en termes de saison complète, après avoir atteint 31,82 lors de la campagne 1962/63. Il ne serait pas déraisonnable de penser que Jokic peut maintenir ce niveau exalté et entrer dans l’histoire de la NBA, en filtrant parmi les joueurs avec le meilleur PER de tous les temps et, pourquoi pas, en choisissant de battre le record du Chamberlain susmentionné.

Après 27 matchs, Nikola Jokic connaît toujours la meilleure saison PER de tous les temps. 32,7 – Jokic en 2021-22

32.1 – Flétrissement en 1961-62

31.9 – Giannis en 2019-20 pic.twitter.com/OXvMjX6vkq – StatMuse (@statmuse) 27 décembre 2021

Jokic vise à battre le record de Chamberlain en une saison

Si vous continuez à signer des performances de plus de 20 points et plus de 20 rebonds, l’utopie deviendra une réalité. Et est-ce Nikola Jokic Il a déjà accumulé six matchs dans sa carrière avec ces chiffres, devenant le leader solo de l’histoire de pépites de Denver, ayant dépassé Marcus Camby. La logique dit que le PER doit baisser dans la seconde moitié de la saison, en raison de la fatigue et de la tension compétitive qui sont générées, avec plus de défenses de fer sur les stars de la ligue. Il sera très intéressant de voir comment évoluera la figure pivot serbe puisque nous pourrions assister à l’un des grands exploits du basket moderne.