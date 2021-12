Nikola Jokic montre un matin de plus pourquoi il est le MVP NBA

victoire de pépites de Denver à la maison avant Clippers de Los Angeles par 103-100 avec la énième exposition de la saison de Nikola Jokic. L’actuel joueur par excellence de la NBA a terminé le match avec 26 points, 22 rebonds (égal à son meilleur record de la ligue), 8 passes décisives et 2 contres. Il était bien accompagné par Will Barton (17 points) et Davond Reed (15 points). Chez les Clippers, venus du coup de la blessure de Paul George, le meilleur était Eric Bledsoe avec 18 points et 10 passes décisives. Serge Ibaka a contribué 10 points du banc.

