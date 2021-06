Nikola Jokic obtient un autre MVP pour le basket-ball européen, le troisième consécutif

09/06/2021 à 6h27 CEST

le basket-ball européen Il est revenu pour devenir le grand gagnant, pour la troisième année consécutive, lorsqu’il a été élu ce mardi comme nouveau Joueur le plus utile (MVP) de la saison 2020-21 le pivot serbe Nikola Jokic des Denver Nuggets. Les deux dernières saisons ont été reçues par l’attaquant grec Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks, et un autre numéro quatre, le légendaire Allemand Dirk Nowitzki, avec les Dallas Mavericks lors de la saison 2006-2007, Jokic est le quatrième joueur européen à le faire dans l’histoire de la NBA. Cependant, il devient le joueur par excellence de la NBA avec le choix de repêchage universitaire le plus bas de l’histoire, classé 41e. Il est également le premier centre depuis Shaquille O’Neal en 2000 à remporter le meilleur honneur individuel de la ligue.

Jokic a été le grand gagnant du prix, avec 91 des 101 votes pour la première place et 971 points au total. Il a joué les 72 matchs de la saison régulière, l’un des 11 joueurs à accomplir cet exploit dans cette campagne raccourcie par la pandémie, tout en rassemblant l’une des meilleures performances individuelles statistiques de l’histoire de la NBA.

Le centre des Philadelphia 76ers, le Camerounais Joël embiid, et le meneur des Golden State Warriors, Stephen Curry, a terminé respectivement deuxième et troisième, derrière Jokic lors du vote final, suivi par Antetokounmpo et le meneur des Suns Chris Paul.

Jokic, 26 ans, a appris la nouvelle lors d’une réunion d’équipe à l’hôtel Phoenix, où les Nuggets attendent le deuxième match de l’éliminateur de demi-finale de la Conférence Ouest auquel ils jouent et s’inclinent 0-1 contre l’équipe locale des Suns. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, était chargé de communiquer à Jokic le prix qu’il avait remporté, tandis que le joueur serbe a admis qu’il n’avait jamais rêvé de recevoir un tel prix et même d’atteindre la NBA, sa plus haute aspiration en tant que jeune homme était triompher dans le basket de votre pays et jouer l’Euroligue. Il a également rappelé que le prix était individuel, mais que sans l’aide de tous ses coéquipiers, cela n’aurait pas été possible, ainsi que le soutien reçu par l’organisation des Nuggets.

En plus d’être disponible tous les soirs pour Denver, Jokic a terminé la saison avec ses meilleures moyennes en carrière de 26,4 points et 8,3 passes décisives et avec 10,8 il a égalisé pour les rebonds. Il a également marqué 57% du field goal, 39% de trois points et 87% de la ligne du personnel.

Jokic a mené les Nuggets au deuxième tour des séries éliminatoires malgré les blessures de trois des meneurs de Denver, les Canadiens Jamal Murray, Will Barton et PJ Dozier, un exploit qu’aucune des autres équipes qui ont atteint la ligue lors de la finale des séries éliminatoires de conférence de l’an dernier la bulle à Orlando (Floride), les Los Angeles Lakers, Miami Heat et Boston Celtics ont réussi à égaliser.

La combinaison du jeu et de la disponibilité de Jokic a fait de lui un argument irréfutable pour le prix aux yeux des électeurs. Il devient le premier joueur sélectionné au deuxième tour pour remporter la plus haute distinction individuelle de la ligue à l’ère du tirage au sort universitaire, et rejoint également Hakeem Olajuwon (Nigeria), Tim Duncan (Îles Vierges), Steve Nash (Canada), Nowitzki et Antetokounmpo en tant que lauréats internationaux.

Gagner le MVP signifie également que Jokic sera éligible pour signer un prolongation de contrat supermax avec les Nuggets après la saison 2021-22, un contrat de cinq ans qui dépasserait les 250 millions de dollars. Bien qu’ils n’aient pas remporté le prix, les autres finalistes auront également dans les futurs contrats qu’ils pourront signer des augmentations de millionnaire.

Antetokounmpo a obtenu un vote de première place en terminant quatrième, et Paul en a obtenu deux en terminant cinquième. Ils étaient suivis par deux meneurs, le Slovène Luka Doncic (Dallas Mavericks) et Damian Lillard (Portland Trail Blazers), l’attaquant Julius Randle et le meneur Derrick Rose (New York Knicks), qui ont obtenu le seul vote restant pour la première place. vote des fans, et le centre français d’Utah Jazz Rudy Gobert a terminé 10e.

L’attaquant LeBron James (Lakers) a reçu un vote pour la cinquième place, à égalité avec le gardien James Harden (Brooklyn Nets) et le meneur australien Ben Simmons (Philadelphie) suivi pour la treizième du vote. James n’avait jamais terminé en dessous de la onzième en votant pour le prix MVP, qu’il a remporté quatre fois, avant cette saison.