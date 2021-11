Nikola Jokic sort contre le Heat, mais finit par être expulsé après avoir frappé Markieff Morris

Triomphe de pépites de Denver contre Miami Heat 113-96 avec Nikola Jokic en tant que protagoniste absolu du duel. Le Serbe a été le meilleur du match avec un triple-double de 25 points, 15 rebonds et 10 passes décisives, mais a fini par être expulsé. Marre de Markieff Morris, après avoir été victime d’une faute, il a couru vers lui et l’a frappé par derrière. Il a été expulsé et on imagine qu’il recevra plusieurs pénalités pour son action.

attendez ce qui se passe pic.twitter.com/ZGmZAAPR8n – Steve Jones Jr. (@ stevejones20) 9 novembre 2021