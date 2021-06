Nikola Milojevic a battu le joueur de tennis Zdenek Kolar lors du tour de qualification à Wimbledon

23/06/2021 à 17h15 CEST

joueur de tennis serbe Nikola Milojevic, numéro 146 de l’ATP, remporté en une heure et vingt-sept minutes par 6-4 et 6-3 à Zdenek Kolar, joueur de tennis tchèque, numéro 221 de l’ATP, au tour de qualification de Wimbledon. Suite à ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour à Wimbledon.

Le Tchèque a réussi à briser le service de son rival une fois, tandis que Milojevic l’a réussi 4 fois. De même, au premier service, le joueur serbe a eu une efficacité de 73%, a commis 3 doubles fautes et a obtenu 68% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu 65% d’efficacité, a commis une double faute et a réussi à remporter les 58% de points de service. .

Dans le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.), une phase d’accès préliminaire est réalisée au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le score le plus élevé possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Durant cette partie de la compétition, plus précisément, 128 joueurs de tennis participent. De plus, il se déroule du 21 juin au 12 juillet sur gazon extérieur.