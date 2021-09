Nikola Mirotic, impliqué au cœur du Barça

23/09/2021 à 22:43 CEST

Malgré tout ce qui a été dit sur Nikola Mirotic en début de saison, le joueur monténégrin s’est illustré avec de superbes performances comme celle vécue mardi lors de la victoire contre Herbalife Gran Canaria que son implication avec le Barça est totale.

Mirotic, interrogé par sa réticence à réduire le record le plus élevé d’Europe devant les problèmes économiques subis par le club, il montre sur le terrain que ni son jeu ni sa concentration n’ont été affectés d’un iota.

Et est-ce la star du Barça a décidé de parler de la piste, la meilleure façon de dissiper tout doute sur son envie de performer au plus haut niveau et contribuer au succès de l’équipe. Personne au sein du club n’en doutait sûrement, bien que Son match spectaculaire contre l’équipe canarienne a contribué à mettre fin au moulin à rumeurs.

Reposé et motivé

Et c’est que Mirotic, qui s’est reposé cet été après une dernière année difficile sur le plan personnel, Cela a commencé comme un coup de feu, plus impatient que jamais. Et cette voracité et cette intensité se sont reflétées dans ses 16 rebonds qu’il a capturés contre les canaris, son record personnel dans l’ACB, dépassant le 14 décembre 2012.

Rebondir signifie intensité, agressivité sous le panier, et le Monténégrin a montré cette vertu, en plus de ses 14 points et quatre passes décisives., ce qui a conduit à un total de 36 crédits d’évaluation et un candidat clair pour le MVP du deuxième jour toujours en cours.

“J’ai toujours dit que je suis heureux à Barcelone & rdquor;, a déclaré la star barcelonaise à Movistar +. « Je suis là où je veux être, vous ne pouvez pas demander plus. Heureux avec ma famille et mes amis. On ne peut pas être bien tous les jours, mais il est important d’être positif, être au niveau du club, donner une bonne image et c’est ce que j’essaye toujours de faire & rdquor;, a-t-il commenté.

💬 “J’ai toujours dit que je suis heureux à Barcelone. Je suis là où je veux être. Vous ne pouvez pas demander plus.” Le bonheur de @ NikolaMirotic33 😊 📹 via @MovistarBasket #LigaEndesa #ListosParaRomperla pic.twitter.com/3c2SQPuaa2 – Ligue Endesa (@ACBCOM) 22 septembre 2021

«Je voulais vraiment bien jouer, profiter avec l’équipe. Ça va être une année très importante et il faut oublier tout ce qui s’est passé en début de saison. Il faut se concentrer et bien, chaque jour s’améliorer, sur le plan personnel et physique & rdquor;, a déclaré ‘Niko’.

Excellente nouvelle pour le Barça de voir sa grande star motivée et « branchée » afin de se battre pour les trois grands titres de la saison et avec l’Euroligue, juste au coin de la rue.