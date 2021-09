Nikola Mirotic : “La NBA ne me manque pas”

Nikola Mirotique Il est de loin le joueur le mieux payé d’Europe. Signé par FC Barcelona il y a deux ans parce qu’il voulait retourner sur le vieux continent malgré le fait qu’il avait des offres juteuses des équipes de la NBA pour continuer à être un joueur important. Deux ans plus tard, il a remporté la Ligue et la Coupe avec l’équipe culé, mais il est toujours impliqué dans des polémiques : d’une part, le fait que de nombreux supporters pensent qu’il a « trahi » le Real Madrid et de l’autre, la question des salaires : le Barça est ruiné et veut qu’on le baisse encore plus, alors qu’il l’a déjà fait deux fois.

Dans une interview avec Alex Molina d’Eurohoops, Mirotic aborde des sujets brûlants. Par exemple, comment pensez-vous que les fans vont traiter Adam Hanga, Thomas Heurtel et Nico Laprovittola, des joueurs qui ont évolué entre Madrid et le Barça cet été :

“Même pas proches (entre les riseas). Aucun d’entre eux ne sera traité comme moi, ce sera facile. Ce genre de chose devrait être plus normal. La façon dont les fans du Barça m’ont accueilli était incroyable. Les choses sont différentes. Non, je me souviens quand Madrid a signé deux joueurs de Barcelone. Ces choses peuvent être normalisées. “

—- | Nikola Mirotic envisage de quitter le Barça. Son salaire a été abaissé deux fois pour aider le club et maintenant cela le dérange que le club le fasse pression pour baisser son salaire pour la 3ème fois. Rappelons qu’il est de loin le joueur le mieux payé d’Europe. pic.twitter.com/NcJHq6aUkh – Aura Sports (@ AuraSports1) 8 septembre 2021

NBA

Nikola ne manque pas la NBA, même s’il joue contre les meilleurs joueurs du monde :

“Je dirais que la seule chose qui me manque, c’est de jouer contre les meilleurs, les plus grandes stars comme Kevin Durant, Harden, Steph, Giannis… C’est inoubliable. Jouer contre LeBron James est tout simplement incroyable. Penser que j’ai joué contre des gens comme Anthony Davis, Giannis, Jimmy Butler, Derrick Rose… Une expérience incroyable. Vous voulez toujours jouer contre les meilleurs, mais au-delà de ça, la NBA ne me manque pas.”