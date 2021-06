Nikola Mirotic : “Nous sommes là où nous voulions être”

in

14/06/2021 à 20:43 CEST

Sport.es

Le pivot du Barça Nikola Mirotic a déclaré lundi que son équipe était là où elle voulait être, à une victoire de remporter la Ligue Endesa contre le Real Madrid au Palau Blaugrana, un titre qu’il juge “très important”.

Mirotic a reconnu qu’il était motivé pour remporter un autre titre avec le Barça, le deuxièmedepuis son arrivée au club la saison dernière, et contre le Real Madrid, mais que le boulot “n’est pas encore fait”.

« Nous devons être conscients, avec humilité, que nous pouvons et nous le méritons (pour gagner la Ligue) en clôturant le championnat devant notre public”, a-t-il commenté.

L’Espagnol-Monténégrin a déclaré que son équipe doit affronter le match “sans nerfs et jouer calmement”. et qu’il ne s’attend pas à un match “de séquences” comme celui joué dimanche à Madrid. “Madrid sait jouer ce type de match et aucun de nous ne veut retourner à Madrid”, a-t-il ajouté.

“Une bonne défense”

Sur la façon dont votre équipe devrait jouer, Mirotic a souligné que lors du deuxième match, ils doivent “faire une bonne défense et les garder au minimum de points, en contrôlant leur rebond d’attaque”. “Nous savons quels sont leurs points forts”, a-t-il souligné.

Mirotic a commenté qu’en cas de victoire de la Ligue Endesa, ce serait “une grande saison” pour le Barça, mais que le groupe ne veut pas mettre “une pression supplémentaire”. Dans la tête des Catalans “il n’y a que gagner” le deuxième rencontre, dans laquelle ils n’auront pas à “répéter” la première partie de Madrid et à faire un match “plus complet”.

Enfin, le centre du Barça a dit que pour lui eC’est “un plaisir” de partager ces moments avec Pau Gasol, dont il a souligné qu’il est “plus qu’un partenaire, et il le sait. C’est un frère”, a-t-il déclaré. “C’est incroyable de le voir jouer et s’amuser, apporter beaucoup sur le terrain et dans les vestiaires. Il est venu dans l’équipe à un moment clé pour nous”, a-t-il conclu. .