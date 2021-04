Nikola Vucevic et Zach LaVine soumettent les Nets pour donner la victoire aux Chicago Bulls (107-115)

Grand et important triomphe obtenu par Chicago Bulls dans le premier match de la journée dimanche de la NBA. La franchise de l’Illinois a battu l’un des deux leaders de la Conférence Est, Filets de Brooklyn, pour un score de 107-115. Nikola Vucevic était le MVP du match après avoir réalisé une performance de 22 points, 13 rebonds, deux passes, deux interceptions et deux blocs.

Zach LaVine s’est exercé cette fois comme une deuxième épée avec 25 points et cinq passes décisives. La victoire éloigne momentanément les Bulls des Raptors de Toronto, leur poursuivant et leur équipe qui marque la zone d’élimination des séries éliminatoires. Dans un Nets sans James Harden ou Kevin Durant, il vaut la peine de souligner Kyrie Irving (24 points et 15 passes), et les positions de départ de Blake Griffin (10 points et huit rebonds) et LaMarcus Aldridge (11 points).