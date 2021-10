Nikolas Cruz tente de ressusciter les pourparlers de plaidoyer lors de la fusillade de Parkland

L’auteur présumé du massacre de l’école Parkland à Marjory Stoneman Douglas High aurait tenté de plaider coupable vendredi.

Nikolas Cruz, 23 ans, a longtemps télégraphié par l’intermédiaire de ses avocats de la défense qu’il souhaitait plaider coupable. L’accusé est inculpé de 17 chefs de meurtre avec préméditation et de 17 chefs de tentative de meurtre.

La fusillade de la Saint-Valentin 2018 a coûté la vie à 14 étudiants et trois membres du personnel de l’école.

Selon l’affilié local de FOX WSVN jeudi, l’équipe de défense de Cruz a demandé un accord avec les procureurs pour ne pas demander la peine de mort et garantir une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La demande qui aurait été renouvelée reflète les tentatives de longue date de la défense pour sauver la vie de Cruz ; Les procureurs, cependant, ont longtemps repoussé la tactique et ont exprimé un désir continu et inébranlable de demander une exécution.

La chaîne de télévision rapporte que les avocats de Cruz « annonceront officiellement » une sorte de plaidoyer vendredi. Cependant, il a noté que le Bureau du Défenseur public ne confirmerait ni n’infirmerait le contenu réel du plaidoyer.

Un tel secret n’est pas surprenant. Les règles d’éthique modèles suggèrent que les avocats ne devraient pas discuter « de la possibilité d’un plaidoyer de culpabilité pour l’infraction ou de l’existence ou du contenu d’un aveu, d’un aveu ou d’une déclaration donnés par un accusé ». Cela empoisonnerait un jury potentiel si ces pourparlers échouaient. Les règles de conduite professionnelle contraignantes de la Floride mettent en garde les avocats de ne pas parler à la presse mais n’interdisent pas directement les commentaires sur un contenu particulier.

En supposant qu’un plaidoyer de culpabilité soit en cours, l’affaire très médiatisée sautera la partie culpabilité de l’affaire et passera immédiatement à la phase de sanction. Les jurés du sud de la Floride prendraient alors la vie de Cruz en main.

L’équipe de défense de Cruz a déclaré dès le début que leur client plaiderait coupable à la prison à vie sans libération conditionnelle si les procureurs retiraient la peine de mort. Les procureurs ont décliné l’offre. Et la peine de mort *reste* une possibilité. – Daniel Cohen (@DCohenNEWS) 14 octobre 2021

WSVN rapporte également qu’un autre plaidoyer de culpabilité pourrait être en vue dans une affaire connexe impliquant Cruz :

7News a également appris que Cruz plaidera également coupable de coups et blessures sur un gardien de prison du comté de Broward en novembre 2018. Une vidéo de surveillance obtenue pour la première fois par 7News montrait Cruz se précipitant et frappant le Sgt. Raymond Beltran dans une bagarre qui a duré près d’une minute avant de se terminer.

Selon le South Florida Sun-Sentinel, porte-parole du bureau du procureur de l’État de Broward Paula McMahon mentionné « [n]o un accord de plaidoyer a été conclu avec notre bureau » et a posé des questions sur le plaidoyer possible aux avocats de la défense de Cruz.

Comme Law&Crime l’a signalé précédemment, Cruz a récemment fait l’objet de mépris lorsqu’un juge lui a apporté des crayons de couleur et d’autres matériaux de dessin alors qu’il assistait à la sélection du jury dans l’affaire entourant la bagarre en prison.

« Nous nous y opposons, votre honneur », a déclaré un procureur indigné. «Nous pensons que c’est quelque chose qu’ils font pour que le jury perçoive que, vous savez, c’est un enfant et il a, vous savez, une sorte de – euh – sa mentalité est en quelque sorte remise en question. Nous pensons que c’est inapproprié, et nous nous opposons à ce qu’une page de livre de coloriage et des crayons de couleur soient donnés – juste fournis à l’accusé pour qu’il puisse les utiliser.

Interrogé par le juge Elizabeth Scherer à propos de la violation du décorum, la défense a déclaré que les outils artistiques étaient dus au fait que leur client ne se sentait pas très bien.

« Juge, il est clairement contrarié », a déclaré un avocat de la défense. « Il est visiblement bouleversé en ce moment. J’essaie de le garder calme pendant ce procès, et l’équipe de la défense ne le fait pas pour des raisons infâmes. J’essaie de garder mon client calme.

Les enregistrements de la procédure diffusés sur Law&Crime Network ne permettent pas de savoir précisément qui a remis à Cruz les crayons de couleur. La personne est visible sur vidéo, mais les appels de Law&Crime au cabinet du juge Scherer pour s’enquérir de l’identité de la personne n’ont pas été renvoyés.

Aaron Keller a contribué à ce rapport.

[image via Law&Crime Network]

