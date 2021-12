Nikolas Tombazis de la FIA espère que 1,5 seconde couvrira tout le domaine de la Formule 1 en 2022

Nikolas Tombazis, le chef technique de la FIA, compte sur le nouveau règlement de la F1 pour réduire de moitié l’écart de performance sur l’ensemble du peloton.

La Formule 1 se prépare pour une saison 2022 qui sera bouleversée par des voitures nouvellement conçues, créées pour des courses plus proches et plus excitantes – du moins c’est le plan.

La preuve du pudding est, bien sûr, dans le manger. Et il ne faut pas oublier que bien que Max Verstappen et Lewis Hamilton aient remporté à eux deux 18 des 22 grands prix en 2021, et que seules deux victoires aient été remportées en dehors de Mercedes et Red Bull, ce fut l’un des championnats les plus passionnants et les plus dramatiques de l’histoire. .

Cependant, Tombazis, responsable des questions techniques monoplaces à la FIA, pense que même si certaines équipes peuvent mettre du temps à maîtriser la nouvelle réglementation 2022, créant ainsi des écarts plus importants au début, le peloton finira par se rapprocher à partir de position 1 à 20 qu’en 2021.

« Il est difficile d’imaginer que nous puissions surpasser cette saison au cours de la première année de la nouvelle formule », a déclaré Tombazis, cité par Auto Motor und Sport.

« Mais il est important que nous atteignions les deux objectifs que nous nous sommes fixés : rapprocher le peloton et faciliter le suivi d’une autre voiture.

« Pour le moment, environ trois secondes [per lap] séparer le premier du dernier. Nous espérons que d’ici la fin de 2022, ce ne sera qu’une seconde et demie. »

Admettant qu’il existe un potentiel pour une plus grande diffusion du champ dans la première partie de la campagne, le Grec, ancien designer en chef chez Ferrari et responsable de la planification chez McLaren, a ajouté : « Les voitures s’aligneront rapidement à mesure qu’il deviendra clair ce qui fonctionne et ce qui pas.

Tombazis s’est souvenu de ce qui s’est passé en 2009, lorsqu’il y a eu également une réinitialisation des règles et que l’équipe Brawn les a maîtrisées bien mieux que n’importe lequel de leurs rivaux au départ.

Après avoir terminé neuvième en tant que Honda la saison précédente, Brawn-Mercedes, par l’intermédiaire de Jenson Button, a remporté six des sept premières courses en 2009 avant que l’opposition ne rattrape son retard sur le plan du développement et ne remporte les deux championnats.

Exprimant la confiance que la F1 a tirée de cette expérience, Tombazis a ajouté : « Les objectifs étaient corrects, tout comme les mesures de base pour les atteindre.

« L’erreur était que les équipes avaient trop de liberté. C’est pourquoi les objectifs ont été manqués à la fin.

Par conséquent, les règles 2022 pourraient être adaptées. « Je m’attends à des ajustements au cours de la saison si les choses ne fonctionnent pas comme souhaité », a ajouté Tombazis.