Nikole Hannah-Jones déchire le contrecoup du «projet 1619»

Nikole Hannah Jones, la créatrice du projet 1619, s’est entretenue avec les co-animateurs de The View mardi pour discuter de son livre The 1619 Project: A New Origin Story – sorti aujourd’hui.

Co-hôte Whoopi Goldberg a commencé par demander à Hannah-Jones de décrire en quoi consistait le projet 1619. Hannah-Jones a expliqué : « L’année 1619 est l’année où les premiers Africains ont été vendus à la colonie de Virginie. Nous marquons donc cela comme le début de l’esclavage américain, et 2019 était le 400e anniversaire. »

Avec le projet, qui consistait en une série d’articles longs publiés en 2019 par le New York Times et le New York Times Magazine, Hannah-Jones ajoute « nous voulions enseigner non seulement l’héritage d’une institution américaine fondamentale, mais tous les façon dont il façonne la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui.

Co-hôte Joy Béhar apporte ensuite la critique :

« Donc, le projet 1619 a été controversé dès le premier jour. Je pense que tu le sais. Certaines écoles l’ont intégré au programme, certains États l’ont interdit. Certains historiens disent qu’il y avait des inexactitudes, et les républicains fidèles à leur forme l’ont armé comme ils le font maintenant avec la théorie de la race critique.

Hannah-Jones répond en disant qu’elle a toujours su que le projet serait controversé. « Franchement, si tout le monde embrassait le projet, le projet n’aurait probablement pas réussi », dit-elle, ajoutant: « Je suis surprise cependant que les États interdisent en fait l’enseignement du projet. »

« Nous avons le premier amendement pour une raison », fait-elle valoir. « Nous avons un pays qui dit croire à la liberté d’expression, et si vous n’aimez pas une idée, alors proposez-en une meilleure, n’est-ce pas ? Vous ne l’interdisez pas.

Après une discussion sur le peu de connaissances des étudiants américains sur l’histoire de la guerre de Sécession, Hannah-Jones aborde en outre les critiques contre le projet 1619 :

« Eh bien, je pense que nous pouvons regarder le contrecoup du projet 1619, le – le contrecoup de la campagne de propagande contre la théorie de la race critique et voir que nous sommes un pays qui a volontairement – ​​volontairement nié cette histoire. Cela n’a pas voulu l’enseigner et reconnaître le fait que l’esclavage est l’une des plus anciennes institutions d’Amérique, et qu’une grande partie de la richesse de notre pays a été construite sur l’esclavage, une grande partie de nos systèmes politiques, juridiques et culturels. Mais nous avons nié cela » Regardez ci-dessus, via The View

