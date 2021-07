Nikole Hannah-Jones et Megyn Kelly se querellent sur Twitter .

in

Journalistes Nikole Hannah Jones et Megyn Kelly a eu un échange enflammé sur Twitter samedi après que Kelly a tweeté à l’appui d’une récente annonce du ministère américain de l’Éducation retirant ses efforts pour donner la priorité aux programmes scolaires liés à la race.

C’est bien! Le ppl a repoussé le gouvernement fédéral en récompensant les écoles qui enseignent le Kendi et le projet 1619 et cela a fonctionné ! N’oubliez pas : les voix les plus fortes sur Twitter (qui sont d’extrême gauche)/les nouvelles (qui sont « réveillées ») ne représentent pas la majorité des Américains. Votre voix compte. https://t.co/1GeJ5oUlJr – Megyn Kelly (@megynkelly) 17 juillet 2021

Parents Defending Education (PDE), une organisation qui dit qu’elle s’efforce de “reconquérir nos écoles des militants promouvant des programmes nuisibles”, a tweeté samedi un communiqué de presse applaudissant le secrétaire américain à l’Éducation. Miguel Cardona sur la récente décision du ministère de l’Éducation de simplement « encourager » les écoles à demander des subventions pour du matériel éducatif lié à la race plutôt que de « la hiérarchiser ».

Dans un article de blog vendredi, Cardona a expliqué les nouvelles priorités «sur invitation» que le ministère aimerait voir dans les demandes de subventions des écoles, mais elles ne les obligeront pas à adhérer à ces priorités.

Il a déclaré que l’une des priorités du département était d’encourager “des projets qui intègrent des perspectives raciales, ethniques, culturelles et linguistiques diverses dans l’enseignement et l’apprentissage”, ajoutant que le département “reconnaît la valeur de soutenir l’enseignement et l’apprentissage qui reflètent la riche diversité, les identités, les histoires, les contributions et les expériences de tous les élèves.

Kelly, une journaliste conservatrice dont l’émission FOX News a été annulée en 2018 à la suite de commentaires qu’elle a faits pour défendre le blackface, a tweeté en réponse au tweet de PDE à propos de cette décision, déclenchant des allers-retours entre elle et Hannah-Jones.

LAGUNA NIGUEL, CA – 02 OCTOBRE: Megyn Kelly prend la parole sur scène lors du Fortune Most Powerful Women Summit 2018 à l’hôtel Ritz Carlton le 2 octobre 2018 à Laguna Niguel, en Californie. (Photo de Phillip Faraone/. pour Fortune)

“C’est bien! Le ppl a repoussé le gouvernement fédéral en récompensant les écoles qui enseignent le Kendi et le projet 1619 et cela a fonctionné ! N’oubliez pas : les voix les plus fortes sur Twitter (qui sont d’extrême gauche)/les nouvelles (qui sont « réveillées ») ne représentent pas la majorité des Américains. Votre voix compte », a déclaré Kelly.

Hannah-Jones a répondu moins d’une heure plus tard : « Je suppose que c’est bien que tu ne prétendes plus être journaliste. Être bien.”

Le projet 1619 d’Hannah-Jones fait partie des ressources éducatives que de nombreuses écoles utilisent pour enseigner aux élèves l’histoire longue et continue du racisme envers les Noirs américains aux États-Unis. Le lauréat du prix Pulitzer a fait face à un contrecoup extrême pour le projet, ce qui a même conduit l’Université de Caroline du Nord-Chapel Hill (UNC) à annuler son offre de donner à Hannah-Jones un poste de professeur titulaire.

Kelly a immédiatement riposté à la réponse d’Hannah-Jones. « Dit la femme qui a discrètement essayé de nettoyer son « reportage » malhonnête sans même avoir le courage de reconnaître ses erreurs honteuses. C’est pourquoi les érudits de L et R ont qualifié votre travail d’anti-historique et de dangereux. Il n’appartient nulle part à l’éducation K-12 », a-t-elle déclaré.

Hannah-Jones a porté le coup final peu de temps après : « Si seulement j’avais fait du journalisme pénétrant comme, Special Report : Santa is White.

Le rapport auquel Hannah-Jones faisait référence était un rapport de 2013 de FOX News affirmant que les deux le père Noël et Jésus Christ sont vérifiables blancs.

NEW YORK, NEW YORK – 19 JUIN: Nikole Hannah-Jones assiste à la première de “Neutral Ground” lors du Tribeca Festival 2021 au Pier 76 le 19 juin 2021 à New York. (Photo de Monica Schipper/. pour Tribeca Festival)

À la suite du refus de l’UNC de lui offrir un poste permanent, Hannah-Jones a annoncé plus tôt en juillet qu’elle refusait complètement l’université pour enseigner à la place à l’université HBCU Howard.

“J’ai décidé de décliner l’offre”, a déclaré Hannah-Jones Roi Gayle lors d’une interview de CBS This Morning. «Je n’enseignerai pas à la faculté de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Ce fut une décision très difficile à prendre. Et au lieu de cela, je vais être la première chaire Knight en race et journalisme à l’Université Howard. »

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !