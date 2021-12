Nikole Hannah-Jones : les parents ne devraient pas décider de ce qui est enseigné dans les écoles

Nikole Hannah-Jones (Alice Vergueiro/Abraji via Wikimedia Commons)

Nikole Hannah-Jones, créatrice et conservatrice du projet 1619 du New York Times, a déclaré qu’elle ne « comprenait pas cette idée que les parents devraient décider de ce qui est enseigné » dans les écoles, lors d’une apparition sur Meet the Press dimanche.

« Je ne suis pas un éducateur professionnel. Je n’ai pas de diplôme en sciences sociales ou en sciences humaines. Nous envoyons nos enfants à l’école parce que nous voulons qu’ils soient enseignés par des personnes qui ont une expertise dans le domaine. Et ce n’est pas mon travail », a-t-elle poursuivi.

Hannah-Jones, qui a promu l’intégration du projet controversé 1619 dans les programmes des écoles publiques, a également dénoncé la « voix démesurée » des parents blancs dans la politique éducative, bien qu’elle n’ait donné aucun exemple.

Les commentaires ont fait écho à la fameuse gaffe du démocrate Terry McAuliffe lors d’un débat au poste de gouverneur en septembre en Virginie. McAuliffe avait déclaré que « je ne pense pas que les parents devraient dire aux écoles ce qu’ils devraient enseigner ». Discutant de la position de McAuliffe dimanche, Hannah-Jones a déploré qu’il ait été « poussé » pour cela, mais l’a défendu, arguant que « c’est juste le fait ».

Ironiquement, Hannah-Jones a également soutenu que les écoles « devraient nous apprendre comment penser, pas quoi penser », un refrain courant de l’adversaire de McAuliffe, le gouverneur élu républicain Glenn Youngkin – qui a sans relâche attaqué McAuliffe pour la gaffe – sur la campagne électorale.

L’interlocuteur d’Hannah-Jones, Chuck Todd de Meet the Press, a convenu avec elle qu’« en fin de compte, cette politisation de tout cela a clairement été militarisée ».

