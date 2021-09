Nikunj Dalmia nommé rédacteur en chef d’ET NOW Swadesh

Times Network lancera bientôt sa chaîne d’informations commerciales en hindi

Le réseau de diffusion Times Network a annoncé vendredi la nomination de Nikunj Dalmia en tant que rédacteur en chef de sa chaîne d’information commerciale en hindi qui sera bientôt lancée, ET NOW Swadesh. Dans son nouveau rôle, Dalmia dirigera toutes les décisions éditoriales et supervisera la gestion de la chaîne en plus de continuer son rôle de rédacteur en chef de la chaîne d’information économique en anglais du réseau, ET NOW, où il anime les émissions, The Market et Closing Trades.

Avec plus de deux décennies d’expérience dans le suivi des entreprises indiennes, des politiques gouvernementales, des économies nationales et mondiales, Dalmia a été témoin de certains des plus grands événements financiers et s’est bâti une réputation de compréhension de la dynamique des marchés, a déclaré la société. “L’un des présentateurs de nouvelles économiques les plus renommés d’Inde, Nikunj a gagné le respect des voix du marché, ainsi que la confiance des téléspectateurs qui écoutent ses émissions”, a-t-il ajouté.

Selon MK Anand, MD et PDG de Times Network, Nikunj est un pilier du réseau et a joué un rôle central dans l’alimentation et la croissance d’ETNOW depuis sa création. « Dans la communauté des journalistes économiques indiens, il est sans égal avec une réputation fondée sur une connaissance approfondie des marchés financiers, des entreprises et des tendances micro et macro-économiques. Nikunj a joué un rôle déterminant dans la formation et le maintien du leadership d’ETNOW sur le marché. ET NOW Swadesh et moi sommes convaincus que Nikunj mènera ce nouveau mandat à sa gloire et à son succès, et élèvera encore la barre pour la catégorie des nouvelles commerciales en hindi », a-t-il ajouté.

« J’ai hâte de travailler avec une équipe talentueuse et déterminée de journalistes et d’équipes. Avec une offre de contenu unique axée sur l’autonomisation des téléspectateurs avec les connaissances qui leur permettront de faire partie de l’histoire de la croissance de l’Inde, ET NOW Swadesh se différenciera nettement des autres acteurs de la catégorie des nouvelles commerciales en hindi », a déclaré Dalmia.

Lire aussi : Le ministère de la Femme et du Développement de l’enfant et le Centre Akshara lancent une nouvelle campagne demandant au public de signaler les mariages d’enfants

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.