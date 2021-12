Nil Llop ajoute deux records nationaux et approche des Jeux de Pékin

12/06/2021 à 19:06 CET

Nil Llop se rapproche de plus en plus de la certification de sa présence aux prochains Jeux d’hiver de Pékin 2022 après sa participation à Salt Lake City. Le patineur catalan a signé deux nouveaux records nationaux, au 500 mètres, où il a chuté pour la première fois de 35 secondes (34,972), et au 1000 mètres (1:08,869).

À son troisième tour de la Coupe du monde cette saison, Llop Il a profité de la vitesse de la piste de Salt Lake City, l’une des plus rapides du circuit ISU, pour abaisser ses notes.

Ce week-end, sur la piste américaine, Llop Il a encore abaissé ses notes au 500 mètres dans les courses individuelles, terminant 19e et 23e dans la division B, établissant le nouveau meilleur temps à 34,972.

A défaut de dernier rendez-vous, celui qui aura lieu 10-12 décembre à Calgary (Canada), Le catalan a le rêve olympique à portée de main. Au classement du 500m, Nil Llop se classe 36e avec 38 points. Concernant le 1000 mètres, sa position au classement est 48e, avec 4 points.

Le patineur était optimiste quant à ses options. « Merci à tous, ça n’a pas été le week-end qu’on attendait mais c’était clair que ça n’allait pas être facile, je suis très confiant en mes possibilités et on va se battre jusqu’au bout pour les places à Calgary », a-t-il écrit sur son réseaux sociaux.