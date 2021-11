Nilanjan Mukherjee rejoint JetSynthesys en tant que directeur général adjoint

Mukherjee a travaillé avec de grands conglomérats tels que Airtel, Reliance, Wipro et Aditya Birla Group

JetSynthesys, une entreprise de divertissement et de technologie numériques de la nouvelle ère, a nommé Nilanjan Mukherjee au poste de directeur général adjoint. Pour renforcer son équipe de direction, la société a également engagé Rohit Potphode en tant que président, partenariats mondiaux et Esports, et Chandresh Sampat en tant que vice-président senior, développement de l’entreprise. « Rohit, Chandresh et Nilanjan apportent une richesse de connaissances et une expérience multiplateforme sur tous les marchés et travailleront avec moi pour saisir les opportunités commerciales pour JetSynthesys à l’échelle mondiale. Nous leur souhaitons la bienvenue dans la famille Jet et attendons avec impatience ce voyage passionnant avec eux », a déclaré Rajan Navani, vice-président et directeur général de JetSynthesys.

Mukherjee apporte des informations approfondies sur les consommateurs et une connaissance de la science analytique à la table. Il a travaillé avec de grands conglomérats tels que Airtel, Reliance, Wipro et Aditya Birla Group. Il est reconnu pour avoir créé des services mobiles cellulaires en Inde alors qu’il a aidé à créer la marque Idea Cellular et à lancer les premiers services 3G de l’Inde dans Reliance.

« Je suis ravi d’être chez JetSynthesys à un moment aussi opportun pour l’industrie et de jouer un rôle dans le parcours de transformation. J’ai hâte de tirer parti de mon expérience et de mes connaissances antérieures et de travailler avec l’équipe pour faire passer l’entreprise au niveau supérieur », a déclaré Mukherjee.

Potphode possède une expérience de plus de 18 ans dans la création, la mise à l’échelle et le maintien de modèles de revenus innovants via des partenariats de marques, d’agences et d’éditeurs. Avant JetSynthesys, il a travaillé avec A+E Networks où il dirigeait les ventes publicitaires et les partenariats numériques.

Il a également été associé à d’autres organisations médiatiques et de divertissement renommées telles que IMG, Viacom Inc, Star TV et Ten Sports.

De plus, Sampat a plus de 23 ans d’expérience dans la fabrication, la vente au détail, le luxe et le capital-risque. Avant de rejoindre JetSynthesys, il a dirigé Springboard pour Brand Capital, Bennett, Coleman and Co Ltd et a également été directeur général de la société.

