Nile Mastermind Karl Sanders signe avec Napalm Records pour le projet solo ‘Saurian’

Karl Sanders, la force motrice des titans du death metal égyptien de Caroline du Sud NIL, a signé avec Disques de napalm pour la sortie du nouvel album de son projet solo.

Après les deux premiers « Saurien » albums de projets — « Méditation saurienne » (2004) et « Exorcismes sauriens » (2009) — Karl est prêt à libérer plus de réflexions musicales de l’intérieur de son esprit influencé de manière éclectique. A ce jour, chaque « Saurien » release a exploré des compositions uniques et originales de musique envoûtante, principalement inspirée du Moyen-Orient dans un format cinématographique, ambiant et principalement instrumental – similaire aux interludes calmes et exotiques trouvés sur NIL albums. Offrir une évasion diversifiée aux fans de NIL et ceux qui sont autrement intrigués par son aura de musique du monde, « Saurien » prouve que SandersL’univers de est tout sauf unidimensionnel.

En plus de publier de nouvelles « Saurien » musique, Napalm rééditera les deux « Méditation saurienne » et « Exorcismes sauriens », avec plus de détails à venir.

Sanders dit à propos de la signature: « Je suis juste ravi que nous ayons signé avec Disques de napalm pour le nouveau Karl Sanders « Saurien » album. Je suis vraiment heureux que nous ayons trouvé une si bonne maison pour les deux NIL et mon ‘Saurien’ projet parallèle, car ils sont une excellente entreprise avec des gens sincères. J’ai hâte de travailler avec tout le monde à Napalm pour apporter aux fans le nouveau ‘Saurien’ de la musique, ainsi qu’à la réédition des deux premiers disques de « Saurian ».

outre Sanders, le seul autre musicien apparaissant sur « Exorcismes sauriens » était Mike Breazeale, qui a contribué des chants et quelques voix.

Au moment de la « Exorcismes sauriens »la sortie de, Sanders dit que ses influences étaient plus variées et plus profondes que NIL les fans peuvent soupçonner. « Ce que j’ai essayé de faire, c’est de m’éloigner des influences égyptiennes strictes et d’intégrer un plus large éventail d’inspiration », a-t-il déclaré. « La musique que je fais n’est pas strictement de la musique égyptienne traditionnelle. J’emprunte et je vole la musique traditionnelle de nombreuses cultures différentes. Il y a des trucs tibétains, des trucs indiens, des trucs arabes, et ainsi de suite. »

NILle neuvième album studio de, « Rites nilotiques vils », est sorti en novembre 2019 via Explosion nucléaire.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).