Nile Rodgers, Chic et Darius Rucker se produiront au Juneteenth Unityfest

La Fondation Robert Randolph accueillera Unityfest, un événement de concert en direct pour célébrer Juneteenth, le 19 juin à 17h00 HE via le site Web du festival.

Animé par Amanda Seales et JB Smoove, le festival inaugural présentera un ensemble de Nile Rodgers et son groupe Chic, interprétant “de la musique funky qui projette un esprit joyeux et plein d’espoir”, a déclaré Rodgers à Rolling Stone. Parmi les autres artistes de la programmation, citons Terre, Air et Feu, Inde Arié, Darius Rucker, Pumas noirs, Aloe Blacc, Dave Matthews avec Carter Beauford, Khruangbin, Jimmie Allen, et plus encore.

Jeudi, il a été annoncé que Wilson Cruz, Roger Guenveur Smith, LeVar Burton, Mme Opal Lee, Adesola Osakalumi, Baratunde Thurston et Jesse Williams apparaîtront pendant le programme en tant qu’invités spéciaux, aux côtés des orateurs précédemment annoncés Phylicia Rashad, Billy Porter, Jon Hamm, Van Jones, Wayne Brady, Aisha Tyler, Craig Robinson, Zach Galifianakis, Deesha Dyer, Gail Devers, Jason Wright, Krystal Mackie et Zina Garrison.

En plus des performances en direct, l’événement diffusera également deux performances d’archives de Jimi Hendrix apparition historique au Atlantic Pop Festival de 1970.

“Avec seulement un peu plus d’une semaine avant le festival, nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de donner vie à cet événement”, a déclaré Robert Randolph. «Nous sommes plus que reconnaissants envers tous les artistes, invités et sponsors qui nous ont aidés à créer un espace pour célébrer et réfléchir sur ce que signifie être noir en Amérique. Juneteenth est un jour important non seulement dans l’histoire noire, mais américaine; cela nous rappelle de nous souvenir du passé, de reconnaître notre progression et de prendre des mesures collectives pour créer un avenir meilleur.

“Les artistes honorent de nombreux événements historiques pour aider les gens à les ressentir”, a ajouté Rodgers. « Le jour de l’émancipation était souvent évoqué dans notre famille. En fait, mon arrière-arrière-grand-père s’appelait Abraham Lincoln Mickens.

Randolph espère faire du Juneteenth Unityfest un événement annuel, avec de futurs festivals organisés en direct dans différents endroits à travers le pays.

“Les plans post-pandémie d’Unityfest pour Juneteenth seront de continuer à travailler avec le Congrès pour enfin faire de Juneteenth un jour férié officiel et d’aider les centaines d’organisations de base à amplifier leur excellent travail communautaire!” il dit. “Préparez-vous pour les événements en direct Nationwide 2022 de l’année prochaine, alors que nous sommes tous à l’exception d’un retour à la normale à 100% et que le monde nous célèbre main dans la main!”

Pour plus d’informations sur Juneteenth Unityfest, visitez le site officiel.