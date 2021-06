Nile Rodgers réélu président du Panthéon des auteurs-compositeurs

Nile Rodgers a été réélu à l’unanimité pour un deuxième mandat de trois ans en tant que président du Songwriters Hall of Fame par le conseil d’administration du groupe lors de sa réunion annuelle du conseil d’administration plus tôt ce mois-ci. Rodgers a été élu pour la première fois à ce poste en 2018, lorsqu’il succéda aux architectes soul de Philly Kenneth Gamble et Leon Huff.

“Il y a trois ans, j’ai été honoré et touché d’être élu par mes pairs président du Songwriters Hall of Fame”, a déclaré Rodgers dans un communiqué. «Cela a été l’une des expériences les plus importantes de ma vie de représenter et de défendre la communauté des auteurs-compositeurs. Avoir maintenant la possibilité de servir pendant encore trois ans est une responsabilité que je prends très au sérieux. Nous avons fait un excellent travail au cours des trois premières années malgré la pandémie, mais nous ne faisons que commencer. Il n’y a pas d’industrie musicale sans la chanson et je suis ravi de servir les auteurs-compositeurs qui ont livré les chansons les plus emblématiques de tous les temps.

« Nile est extrêmement respecté et admiré par ses pairs et les fans de toutes les générations pour être un pionnier de la musique », a déclaré Linda Moran, présidente et chef de la direction de SHOF. “… L’avoir comme partenaire a été une expérience très spéciale et enrichissante et le Songwriters Hall of Fame ne peut demander de meilleur représentant, à la fois pour la communauté des auteurs-compositeurs et pour le monde en général.”

Nile Rodgers, 68 ans, a été intronisé au Songwriters Hall of Fame en 2016. Il a été élu au Rock and Roll Hall of Fame, dans la catégorie prix d’excellence musicale, l’année suivante. Il a remporté trois Grammys – tous pour son travail sur le smash 2013 de Daft Punk “Get Lucky” et l’album Random Access Memories du duo.

En tant qu’auteur-compositeur et producteur, Rodgers a non seulement été à l’origine de nombreux succès avec son ancien groupe Chic, tels que “Le Freak” et “Good Times”, qui ont tous deux atteint la première place du Billboard Hot 100, mais aussi des tubes. pour Sister Sledge, Diana Ross, David Bowie, Madonna, INXS et Duran Duran, entre autres.

Les autres dirigeants réélus sont Moran en tant que président et chef de la direction ; Tom Kelly en tant que directeur financier et trésorier ; les vice-présidents seniors David Israelite, Beth Matthews et Mike O’Neill ; secrétaire Mary Jo Mennella; et la secrétaire adjointe April Anderson.

Les membres élus du conseil d’administration qui rempliront des mandats de trois ans sont Paul Williams, Desmond Child, Steve Dorff, Ne-Yo, Martin Bandier, Caroline Bienstock, Donna Caseine, Samantha Cox, Charlie Feldman, Fletcher Foster, Pete Ganbarg, Randy Grimmett, John Josephson, Jody Klein, Evan Lamberg, Carianne Marshall, Nancy Munoz, Jon Platt, Irwin Z. Robinson, Patrice Rushen et John Titta. Barry Slotnick continuera en tant qu’avocat.