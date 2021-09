Nile signe avec Napalm Records et annonce une tournée aux États-Unis en 2022

Originaire de Greenville, Caroline du Sud, légendes internationales du death metal NIL sont devenus l’un des noms les plus vénérés de la scène heavy metal mondiale d’aujourd’hui, combinant des styles de death metal traditionnels et techniques extrêmes avec leur mélange de marque déposée de paysages sonores de l’Égypte ancienne et du Proche-Orient et de mysticisme historique. Maintenant, NIL franchit une nouvelle étape dans son parcours acclamé en signant un contrat mondial avec Disques de napalm.

NIL cerveau Karl Sanders déclare au sujet de la signature avec Disques de napalm: “Le groupe attend avec impatience d’apporter aux fans les prochains chapitres de la NIL saga, dans le cadre de la Napalm famille. Nous avons travaillé tranquillement, écrivant sérieusement de nouvelles chansons pour le prochain NIL album. Ce sera NIL10e record, et nous sommes déterminés à le rendre particulièrement meurtrier pour les fans.”

Le batteur Georges Kollias ajoute : « Absolument ravi que nous fassions partie de Disques de napalm et super excité pour le nouvel album qui arrive bientôt, le premier avec notre nouveau label ! Je pense qu’il s’agit d’un moment crucial dans notre carrière et je tiens à remercier Disques de napalm pour leur confiance en nous — je sais que nous allons faire de la musique incroyable ensemble ! NIL a toujours élevé la barre sans compromettre une seule chose et c’est ce que nous ferons également pour le prochain album. Nous travaillons sur notre nouvel album en ce moment même, et nous avons vraiment faim de donner le meilleur de nous-mêmes !”

Sébastien Münch, Disques de napalm A&R, dit : “Pour moi, NIL a toujours été le groupe de death metal technique le plus incroyable au monde. Commençant par ‘Parmi les catacombes de Nephren-Ka’ en 1998, NIL ont sorti neuf albums « classiques instantanés » ! Bienvenue à la Napalm famille!”

Dans d’autres nouvelles, NIL a annoncé une série de nouvelles dates de tournée aux États-Unis qui devraient avoir lieu au début de 2022, donnant le coup d’envoi à ce qui sera une année record pour NIL. Avec le soutien de INCANTATION, SANGUISUGABOGG et JE SUIS, la tournée débutera le 3 février à Nashville, dans le Tennessee, et visitera plusieurs grandes villes avant de se terminer à Spartanburg, en Caroline du Sud, le 12 mars.

Les billets pour toutes les dates seront mis en vente ce vendredi 24 septembre à 10 h, heure locale.

NIL Dates de la tournée américaine 2022 avec INCANTATION, SANGUISUGABOGG et JE SUIS:

03 février – Nashville, TN @ Sous-sol Est



04 février – Atlanta, GA @ The Masquerade (Heaven)



05 février – Orlando, Floride @ The Haven



06 février – Tampa, FL @ The Orpheum



08 février – Houston, Texas @ Scout Bar



09 février – Dallas, Texas @ GMB&G



10 février – San Antonio, Texas @ Vibes Event Center



12 février – Phoenix, AZ @ Nile Theatre



13 février – San Diego, Californie @ Brick by Brick



15 février – Los Angeles, Californie @ 1720



16 février – Berkeley, Californie @ Cornerstone



18 février – Portland, OR @ Hawthorne Theatre



19 février – Seattle, WA @ El Corazon



21 février – Salt Lake City, UT @ Metro Music Hall



22 février – Denver, CO @ Oriental Theatre



23 février – Lincoln, NE @ Royal Grove



24 février – Iowa City, IA @ Wildwood



25 février – Minneapolis, MN @ Cabooze



26 février – Joliet, Illinois @ The Forge



27 février – Sauget, IL @ Pop’s



01 mars – Fort Wayne, IN @ Piere’s



02 mars – Détroit, MI @ El Club



03 mars – Cleveland, OH @ Beachland Ballroom



04 mars – Pittsburgh, Pennsylvanie @ Crafthouse



05 mars – Reading, PA @ Reverb



06 mars – Worcester, MA @ Palladium (à l’étage)



08 mars – New York, NY @ Gramercy Theatre



09 mars – Baltimore, MD @ Baltimore Soundstage



10 mars – Richmond, Virginie @ Canal Club



11 mars – Greensboro, Caroline du Nord @ Blind Tiger



12 mars – Spartanburg, Caroline du Sud @ Ground Zero

Aussi sur le NIL avant, le groupe a récemment annoncé qu’ils sortiraient un nouveau livre de tablature de guitare d’anthologie via La feuille se produit le 30 septembre 2021. Le livre est disponible à la commande dès maintenant.

Sanders dit à propos du livre de tablature : « Une rétrospective NIL tablature de guitare d’anthologie qui a duré des mois. Nous nous sommes bien amusés à l’assembler avec le La feuille se produit des gens, qui font vraiment un travail incroyable en présentant totalement des tablatures de guitare en métal.

“Précis NIL les onglets sont quelque chose NIL les fans me demandent depuis de nombreuses années, et j’étais fermement convaincu de ne publier qu’un NIL tabbook si nous pouvions l’obtenir à 100% authentique. Et ces onglets sont la vraie chose. Je suis sincèrement heureux de partager ce livre, et la musique qu’il contient, avec NIL fans et guitaristes.”

NIL est:

Karl Sanders – Guitares/Voix



Georges Kollias – Tambours



Brad Parris – Basse/Voix



Brian Kingsland – Voix/Guitares

Crédit photo: Francesco Desmaele