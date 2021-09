Nili Lotan RTW Printemps 2022 – WWD

« Il est temps de s’habiller ! La créatrice Nili Lotan a déclaré à propos de Zoom, ajoutant que ses dernières collections (en particulier le printemps) étaient ancrées dans l’offre à ses clients du «luxe le plus élevé» grâce à la qualité, la fabrication et la silhouette. Elle a expliqué que son entreprise se situe entre le marché contemporain et le marché du luxe.

«Je tire aussi haut que possible et je me positionne juste en dessous de ce luxe ultime, tout en conservant mon client», a-t-elle expliqué. « Très probablement, elle porte mes vêtements et tient un sac Céline – jusqu’à ce que je fasse le mien. Je veux vraiment l’amener aussi haut que possible, alors j’ai commencé avec des costumes. Je veux voir des femmes se promener en costume dans la rue. Des costumes pas forcément complets, on peut les séparer : une veste, un blazer, un beau chemisier en soie, un short… Toutes les configurations de costumes, mais avec élégance et classe. J’ai toujours utilisé des tissus italiens de luxe, mais je mets davantage l’accent sur les costumes.

Le regard: Le printemps était le reflet des styles de luxe de Lotan avec une sensation ultra-chic, mais accessible.

Citation à noter : « Il y a quelque chose dans la mode qui semble évoluer vers plus de minimalisme, plus surdimensionné de nos jours. Je fais toujours des choses super éclectiques. Quand j’ai démarré mon entreprise en 2003, 2004, c’était l’ambiance, donc j’étais très minimaliste et simpliste. Depuis environ 2018, j’ai commencé à être un peu plus [about] broderie, éclectique, bohème et rock’n’roll. Maintenant, il y a une ambiance de retour en arrière, alors je l’injecte, parce que c’est vrai pour moi.

Pièces clés : Le tailleur était le message principal de la saison, en noir et blanc (ainsi qu’un grand style denim foncé). Nouveaux hauts ajustés sexy en jersey mat (ou robes singulières près du corps) et chaussures en cuir pour débuts directement au consommateur ; hauts côtelés et tricotés; une petite veste en tweed boxy beige. En outre, une sélection de pièces de luxe avec des broderies à la main dorées d’inspiration israélienne (un gilet à base de velours et une veste carrée ou une tunique stellaire), que le créateur produira probablement en quantités limitées.

Les plats à emporter : Spring réexplore les joies de s’habiller dans un comportement poli et cool.