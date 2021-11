Nilkamal lance la campagne #KhushiyonKeLiyeHameshaReady – The Financial Express

La marque revendique plus de 60 magasins

La marque de meubles Nilkamal a lancé sa nouvelle campagne, #KhushiyonKeLiyeHameshaReady. La campagne consiste en une série de films qui capturent des moments mémorables et festifs de la vie des consommateurs, et intègre sa gamme de meubles de maison et de bureau dans les films publicitaires. #KhushiyonKeLiyeHameshaReady a été imaginé, tourné et exécuté par Makani Creatives.

« Nilkamal fait partie des ménages indiens depuis plus de trois décennies. Au fil des ans, les préférences des consommateurs n’ont cessé d’évoluer, et chez Nilkamal, nous avons innové et adapté à ces tendances changeantes avec notre gamme de mobilier de maison et de bureau. Notre dernière campagne reflète ce parcours et présente notre gamme de meubles à travers des histoires touchantes et réconfortantes », a déclaré Pinaki Gupta, GM marketing, Nilkamal Ltd.

Selon Anant Medepalli, responsable créatif de Makani Creatives, Nilkamal est un nom connu, fiable et apprécié pour ses produits de qualité. Le défi pour l’élaboration de la campagne était de présenter la collection de meubles de Nilkamal avec une narration simple mais percutante, a déclaré Medepalli.

« Nous avons commencé avec une idée simple : les meubles ne sont pas seulement des meubles. Cela fait partie intégrante des moments spéciaux de la vie. Cela vous aide même à les célébrer. Rien ne pourrait mieux donner vie à cet aperçu que des scénarios doux et émotionnels auxquels nous nous rapportons tous. Les films sont une série d’histoires humaines touchantes qui montrent à quel point les meubles Nilkamal sont « prêts pour le khushiyon ke liye hamesha » », a ajouté Medepalli.

La marque revendique plus de 60 magasins et 3 000 distributeurs. En outre, il prétend avoir un solide réseau de plus de 20 000 concessionnaires répartis dans tout le pays. Au fil des décennies, Nilkamal s’est imposé comme un nom de confiance dans la catégorie des meubles.

Lire aussi : Laqshya Media Group conceptualise la campagne #WantItFlauntIt OOH pour Hero Lectro E-cycles

Lire aussi : La consommation des médias a augmenté pour 25 % des familles en octobre : rapport

Lire aussi : Havas Group India élève Manas Lahiri et Ravinder Siwach

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.