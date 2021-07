Nilon’s demande un programme PLI pour développer son activité alimentaire

in

Nilon’s Enterprises est une société de chiffre d’affaires de 450 crores de roupies située à Jalgaon, dans le Maharashtra, avec un siège social à Pune. La société a reçu un financement en capital-investissement de 90 crore de Banyan Tree Growth Capital.

L’entreprise d’aliments transformés Nilon’s s’est lancée dans le segment des boissons. La société basée à Pune a demandé un programme d’incitation liée à la production (PLI) au ministère des industries de transformation alimentaire pour la mise en place d’une nouvelle usine pour cette entreprise. L’entreprise envisagera d’agrandir et d’installer une nouvelle usine si elle obtient l’incitatif.

Dipak Sanghavi, directeur général de Nilon’s, affirme que de nombreuses entreprises ont demandé un programme de 10 900 crores de roupies. Il espérait figurer sur la liste finale qui doit être approuvée par le gouvernement. Nilon’s affronte un grand nombre d’entreprises alimentaires mondiales, mais Sanghavi pense qu’elles ont une chance de réussir.

Environ 275 entreprises auraient exprimé leur intérêt à bénéficier des avantages du régime. Les approbations sont attendues d’ici la deuxième semaine d’août 2021.

Nilon’s Enterprises est une société de chiffre d’affaires de 450 crores de roupies située à Jalgaon, dans le Maharashtra, avec un siège social à Pune. La société a reçu un financement en capital-investissement de 90 crore de Banyan Tree Growth Capital.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.