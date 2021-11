Nilüfer Yanya annonce une tournée 2022 avant son nouvel album « Painless »

Artiste Mercurial Londres Nilüfer Yanya a annoncé ses dates de tournée nord-américaine et européenne en 2022 pour célébrer la sortie de son deuxième album, PAINLESS, qui sortira le 4 mars 2022 via ATO Records.

La tournée nord-américaine de 20 dates suit les dates européennes et commence en avril avec des arrêts à Austin, DC, New York, Toronto, Chicago et Salt Lake City avant de se terminer à Portland le 22 mai. Les dates européennes se déroulent tout au long du mois. de mars commençant à Glasgow avec des arrêts à Londres, Paris, Berlin et Amsterdam. La prévente des artistes commence demain à 10h, heure locale ICI et la mise en vente générale commence le vendredi 3 décembre. L’itinéraire complet de la tournée est indiqué ci-dessous.

L’annonce de ces dates de tournée fait suite à la première offre de PAINLESS, « stabilise », qui a noté Paste Magazine, « augure de grandes choses à venir sur le nouveau disque de Yanya » et que Stereogum a décrit comme « légère mais qui laisse une impression durable. »

Sur une ligne de guitare rapide et agile sur le single principal, Yanya chante « Il n’y a rien là-bas / Pour vous et moi / Je ne vais nulle part. » C’est une chanson sur la banalité de la ville où les combats de chiens, les petits appartements et les immeubles de grande hauteur sans fin peuvent provoquer la claustrophobie. Nilüfer a partagé le concept derrière le single et la vidéo : « Je pensais vraiment à votre environnement et à quel point il influence ou change votre perception des choses. Une grande partie de la ville n’est que grise et bétonnée, il n’y a pas d’échappatoire. Elle ajoute: «La vidéo joue sur le thème central de la chanson de personne ne venant jamais vous sauver. Il se situe dans les profondeurs de la réalité de la vie de tous les jours où nous sommes les seuls vraiment capables de nous sauver ou de nous perdre. Il n’y a rien là-bas – à la fois une déclaration déprimante et rassurante (selon la façon dont vous la regardez). Parfois, il faut se déguiser en espion ou en rock star et espérer le meilleur. »

Visitez le site Web officiel de Nilüfer Yanya pour les forfaits de billets et les informations touristiques.

Dates de la tournée de Nilüfer Yanya :

03/10 – Glasgow, Royaume-Uni @ St Lukes

03/12 – Dublin, IE @ Whelans

14/03 – Manchester, Royaume-Uni @ Band On The Wall

15/03 – Bristol, Royaume-Uni @ Trinity

16/03 – Londres, Royaume-Uni @ Brixton Electric

20/03/Paris, FR @ Trabendo

22/03 – Zurich, CH @ Bogen F

23/03/Munich, DE @ Ampère

24/03/Vienne, AT @ Grelle Forelle

26/03 – Berlin, DE @ Säälchen

27/03/Hambourg, DE @ Nochtspeicher

28/03 – Amsterdam, Pays-Bas @ Paradiso Noord

30/03 – Bruxelles, BE @ Orangerie Botanique

26/04 – Austin, Texas @ Antones

28/04 – Nashville, TN @ Sous-sol Est

29/04 – Atlanta, GA @ Shaky Knees

30/04 – Carrboro, Caroline du Nord @ Cat’s Cradle

05/01 – Asheville, Caroline du Nord @ Aigle Gris

05/03 – Washington, DC @ Black Cat

05/04 – Philadelphie, PA @ Underground Arts

05/06 – Cambridge, MA @ The Sinclair

05/07 – New York, NY @ Webster Hall

05/09 – Montréal, QUÉ @ L’Astral

05/10 – Toronto, ONT @ The Axis Club

05/12 – Détroit, MI @ El Club

13/05 – Chicago, Illinois @ Thalia Hall

14/05 – Minneapolis, MN @ Fine Line

17/05 – Boulder, CO @ The Fox Theatre

18/05 – Salt Lake City, UT @ Commonwealth

20/05 – Vancouver, C.-B. @ Fortune

21/05 – Seattle, WA @ Crocodile

22/05 – Portland, OR @ Wonder Ballroom