NIM sera sous pression en raison des taux bas du marché : Murali Ramakrishnan, MD & CEO, South Indian Bank

SIB MD & PDG Murali Ramakrishnan

La South Indian Bank (SIB) a annoncé une baisse de 87% en glissement annuel de son bénéfice net au premier trimestre à Rs 10,31 crore, en grande partie en raison de la hausse des coûts du crédit. Les créances douteuses ont augmenté, les actifs non productifs bruts (APM) en pourcentage des avances brutes étant signalés à 8,02 % pour le premier trimestre de l’exercice 22, contre 6,97 % au trimestre précédent, et l’APM net en pourcentage des avances brutes à 5,05 %, contre 4,71% au trimestre précédent. Murali Ramakrishnan, directeur général et PDG, s’entretient avec Rajesh Ravi de FE sur les performances de la banque et l’impact de la pandémie.

Les niveaux de NPA sont visibles sur le côté supérieur. Quelles sont vos perspectives pour l’exercice ?

Cela est dû à l’impact de COVID sur le commerce de détail et le segment des MPME. Tout le premier trimestre a été emporté à cause de COVID et nous constatons un impact résiduel au deuxième trimestre. Espérons que la seconde mi-temps sera meilleure. Pour l’ensemble de l’année, nous nous attendons à ce que les dérapages soient aussi élevés que l’an dernier. Nous donnons une orientation de Rs 2500 crore pour l’exercice.

Vous avez évoqué l’impact résiduel de la pandémie au deuxième trimestre.

Les affaires reviennent. En nombre d’applications, il y a une reprise par rapport à avril-mai. Nous devons également tenir compte de l’impact de la pandémie sur l’avenir de nombreuses entreprises. Mais alors, il y a deux facteurs à surveiller. Premièrement, mon NPA est élevé et je n’ai aucune possibilité de prendre des risques. Deuxièmement, de nombreuses banques regorgent de fonds et les possibilités de prêt sont faibles. Les tarifs qu’ils proposent actuellement sont insoutenables pour le segment des PME.

Dans quel secteur voyez-vous la croissance venir pour votre banque ?

Par rapport au 1er trimestre, je constate une croissance sur tous les produits. Parmi les produits, les entreprises montrent une croissance en termes quantitatifs en raison de transactions plus importantes.

Qu’en est-il du portefeuille de prêts d’or étant donné que la concurrence est rude ?

Dans le domaine des prêts d’or, de nombreuses banques qui prêtent agressivement avec un LTV plus élevé ont été confrontées à des problèmes de marge et les NPA ont augmenté. Les enchères n’avaient pas non plus eu lieu, ce qui a conduit à des NPA plus élevés pour les prêts d’or. Nous augmentons continuellement le portefeuille, mais nous ne l’avons pas poursuivi de manière agressive. Notre LTV est d’environ 70-71% et nous n’avons donc pas eu le défi de voir la marge s’éroder en raison de la fluctuation. Notre délinquance dans le portefeuille de prêts d’or n’est que de 0,03 %. C’est un livre propre. Le seul problème est qu’il y a un braconnage continu dans le segment. Nous modifions également nos tarifs et nous constatons une certaine stagnation. C’est un produit souhaitable et nous prévoyons une croissance de 15 à 16 % d’une année sur l’autre.

Quel regard portez-vous sur NIM ?

Nous améliorons consciemment le coût d’approvisionnement des fonds. Mon résultat d’exploitation n’a pas baissé malgré la diminution de mon actif total. NIM souffrira de la faiblesse des prix d’éviction sur le marché. Il sera camouflé dans les grandes banques en raison de la taille totale de leurs portefeuilles d’actifs. Pour SIB, NIM sera sous pression en raison des taux bas du marché.

Votre chiffre d’affaires total a diminué au premier trimestre. Quelles sont vos prévisions pour l’ensemble de l’exercice ?

Je suis en train de faire une correction fondamentale en termes de construction d’un livre de qualité. Mon ajout risque de ne pas compenser la décroissance de mon livre. Continuer cela sur une période changera le teint de mon livre. L’activité totale a été inférieure au premier trimestre et le deuxième trimestre est meilleur que le premier. Le H2 sera définitivement meilleur que le H1 et nous essaierons de revenir au niveau de l’an dernier d’ici mars.

SIB a parlé de la stratégie des 6C pour la Vision 2024. Êtes-vous satisfait des progrès ?

Nous voyons de très bons progrès se produire dans tous les paramètres de 6C. Nous avons levé des capitaux et le ratio CASA a franchi les 30% pour la première fois. Le rapport coût/revenu s’est amélioré. La conformité est une affaire continue et le renforcement des compétences a également progressé. Nous avons également investi dans une plateforme de trésorerie et une plateforme de financement de revendeurs avec un revendeur réputé.

Collaboration avec des fintechs et de nouveaux produits ?

Nous nous sommes associés à une fintech pour l’émission de cartes de crédit et la lancerons sous peu.

