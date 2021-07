“N’importe quel jour peut être un bon jour pour attaquer”

10/07/2021 à 18h15 CEST

L’Espagnol Enric Mas (Movistar), neuvième au général, ne s’inquiétait pas de la deuxième place au général obtenue par les Français Guillaume Martin après s’être lancé dans l’escapade d’une journée, car il considère que “se retrouver dans une fuite lors d’une journée aussi difficile fait généralement des ravages”.

« Encore une étape très dure sur les jambes. Espérons que cette exigence que nous avons accumulée depuis tant de jours puisse nous aider dès demain. L’escapade de Guillaume Martin ? Bon, c’est vrai que l’escapade s’est faite au km 100, mais quand même Je pense que dans ce groupe on aura dépensé beaucoup plus que derrière. Quand vous marchez dans un tel groupe, au fil des jours, vous pouvez finir par payer pour cette usure », a commenté Mas à la ligne d’arrivée.

Suite Il a précisé que cette usure “ne doit pas arriver à Martin”, mais a souligné qu'”une fuite sur un parcours comme celui-ci, bien qu’elle vous donne un avantage dans le général, parfois plus tard peut faire des ravages”.

Classé neuvième au général, 7.11 derrière le leader Tadej pogacar, le responsable du classement de Movistar estime que les étapes de la semaine prochaine seront plus propices à la montée en puissance. “Je suis convaincu que, étant une course de trois semaines, avec les itinéraires que nous avons dans ces derniers jours du Tour et avec les étapes que nous avons, nous pouvons progresser”, a-t-il déclaré.

“Quand attaquer ? Cela dépendra de la façon dont nous voyons les rivaux, soit demain, soit la semaine prochaine. Demain, la fatigue accumulée sera un peu moindre que dans les autres étapes des Pyrénées, mais n’importe quel jour peut être bon“, a-t-il souligné.

Suite Je commente l’étape de ce dimanche se terminant en Andorre, prévenant de la difficulté des ports d’Envalira et de Beixalis. “On va passer un col très haut, à 2 400 mètres, à Envalira, ce n’est pas un très long tronçon de dénivelé, mais ça fait longtemps qu’on grimpe, et puis on a Beixalis, qui est très dur. En termes de pourcentages c’est l’un des plus exigeants de ce Tour, bien que le Mont Ventoux soit un autre port très difficile et puis nous aurons aussi le Col du Portet, dans la dix-septième étape, qui est une vraie bête », a-t-il déclaré.