N’IMPORTE QUEL stock attire l’attention avec une commande de plate-forme minière époustouflante

Dans le passé, basé au Canada Sphère 3D (NASDAQ :TOUT) était principalement connu comme une entreprise de logiciels. En tant que telle, la société n’a pas généré beaucoup de buzz à Wall Street et le volume quotidien des transactions de TOUTES les actions était assez faible.

Source : Mark Agnor / Shutterstock.com

La page de relations avec les investisseurs quelque peu dépassée de Sphere 3D insiste sur le fait que la société «fournit des solutions de conteneurisation, de virtualisation et de gestion des données via des implémentations hybrides de cloud, cloud et sur site».

C’est toujours vrai, mais les traders financiers voient l’entreprise très différemment au second semestre 2021. C’est parce que Sphere 3D entre maintenant de manière agressive dans le Bitcoin (CCC :BTC-USD) marché minier.

La société a également annoncé une fusion avec une opération minière majeure de Bitcoin – et de plus, c’est une opération à empreinte carbone nulle. Même au-delà de cela, la récente commande de plate-forme minière de Sphere 3D fait tourner les têtes. C’est un signe que l’entreprise est prête non seulement à rivaliser, mais aussi à gagner.

TOUS les stocks en un coup d’œil

Maintenant que Sphere 3D est fortement impliqué dans l’extraction de crypto-monnaie, les traders devront ajuster leurs stratégies en conséquence. Plus précisément, N’IMPORTE QUELLE action est susceptible d’être corrélée au prix de Bitcoin. Cela ne devrait pas être un problème si vous êtes optimiste sur la crypto en général.

Comme Bitcoin, le cours de l’action Sphere 3D est sujet à une certaine volatilité. Par conséquent, il peut ne pas être approprié pour les grandes tailles de position.

Nous avons déjà vu des mouvements de prix sauvages cette année. N’IMPORTE QUELLE action s’échangeait à 1,44 $ au début de 2021, mais début août, elle atteignait déjà 5,40 $. Puis, étonnamment, l’action a bondi à un sommet de 52 semaines de 11,98 $ début septembre. Cependant, ce mouvement s’est avéré trop important, trop rapide.

Les gens qui ont chassé N’IMPORTE QUELLE action près de 12 $ ont été rapidement punis. Le cours de l’action est tombé en dessous de 6 $ fin septembre et s’est établi à 6,20 $ le 5 octobre.

Le prochain objectif pour les acheteurs devrait être de 9,50 $ et, naturellement, le pic à court terme précédent de 12 $, ce qui pourrait offrir une certaine résistance.

Un mineur axé sur l’ESG

Certaines personnes pourraient critiquer les mineurs de crypto-monnaie parce qu’ils ont la réputation d’utiliser autant d’énergie. C’est une critique juste dans certains cas. Cependant, cela ne s’applique pas nécessairement à chaque société de minage de crypto.

Sphere 3D s’efforce de briser le moule tout en se bâtissant une réputation de conformité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

L’objectif déclaré de la société est de devenir l’un des leaders neutres en carbone de l’industrie minière Bitcoin « grâce au déploiement d’équipements miniers crypto à la pointe de la technologie alimentés par des énergies renouvelables ».

Dans cette optique, Sphere 3D a conclu un accord de fusion avec Exploitation minière numérique Gryphon. Avec cela, les deux sociétés combinées cherchent à « amener la première société minière Bitcoin à 100 % d’énergie renouvelable sur les marchés publics ».

Il est louable que certains mineurs de crypto-monnaie compensent progressivement leur empreinte carbone. Gryphon, d’autre part, a choisi d’avoir une empreinte carbone nulle dès le départ.

La puissance de hachage majeure de Sphere 3D

L’exploitation minière de Gryphon est alimentée par l’hydroélectricité et l’entreprise prévoit de s’étendre à d’autres sources d’énergie renouvelables. Il s’agit notamment de l’énergie nucléaire, éolienne et solaire.

Ce n’est pas parce que les entreprises combinées prévoient d’être conformes aux normes ESG qu’il y aura une perte de puissance de hachage.

En fait, les sociétés combinées s’attendent à avoir une capacité totale de 6,7 exahash. Cela signifie qu’ensemble, ils seront capables de produire plus de 1 300 Bitcoins par mois sur la base des taux de difficulté actuels.

Et en parlant de puissance de hachage majeure, Sphere 3D vient d’obtenir une commande pour un incroyable 60 000 plates-formes minières Bitcoin.

Ce seront les Antminer S19j Pros, qui sont considérés comme une plate-forme minière de pointe. La livraison de ces plates-formes minières débutera en novembre 2021.

Pendant ce temps, 7 200 mineurs sont livrés à Gryphon. Par conséquent, la société combinée a 67 200 machines d’extraction de crypto-monnaie à la pointe de la technologie en attente de livraison, selon Peter Tassiopoulos, PDG de Sphere 3D.

Les plats à emporter sur N’IMPORTE QUEL stock

Avec une grande puissance de hachage et un angle ESG, Sphere 3D n’est plus la même entreprise qu’il y a tout juste un an. Mais ce n’est pas du tout une mauvaise chose, surtout si vous êtes optimiste sur Bitcoin et les machines qui l’exploitent.

Ainsi, vous pourriez envisager une position sur N’IMPORTE QUELLE action aujourd’hui. Assurez-vous simplement de garder un œil sur le prix du Bitcoin et sur tout nouveau développement de cette ambitieuse start-up de crypto-mining.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

