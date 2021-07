“N’importe quel Tom, Dick et Harry peut écrire n’importe quoi contre n’importe qui sur Internet”: Delhi HC interroge Saket Gokhale sur un tweet contre Lakshmi Puri

in

Constatant que le droit à la réputation est reconnu comme un droit fondamental, la Haute Cour a demandé à Gokhale, également journaliste indépendant, comment il pouvait vilipender les gens. (Photo : Twitter/Lakshami Puri/Saket Gokhale)

La Haute Cour de Delhi a interrogé jeudi la militante Saket Gokhale pour avoir publié des tweets diffamatoires présumés contre l’ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies Lakshmi Puri, sans vérifier les faits auprès d’elle ni s’adresser à aucune autorité gouvernementale. Gokhale, dans ses tweets des 13 et 26 juin, a fait référence à certaines propriétés achetées par Puri en Suisse et a également fait référence à son mari, le ministre de l’Union Hardeep Singh Puri.

Constatant que le droit à la réputation est reconnu comme un droit fondamental, la Haute Cour a demandé à Gokhale, également journaliste indépendant, comment il pouvait vilipender les gens, en particulier lorsque les tweets qu’il avait publiés étaient à première vue incorrects.

Le tribunal a entendu une action en diffamation déposée par Lakshmi Murdeshwar Puri demandant à Gokhale des dommages-intérêts de cinq crores de roupies ainsi qu’une instruction contre lui de retirer ou de supprimer les tweets, dans lesquels des déclarations / imputations fausses et factuellement incorrectes, en soi diffamatoires, calomnieuses et calomnieuses / imputations ont été faites par lui contre elle et sa famille.

“Montrez-moi avant de publier des tweets, vous avez cherché à clarifier ces faits auprès du plaignant”, a demandé le juge C Hari Shankar à l’avocat de Gokhale qui a répondu par la négative tout en ajoutant qu’il n’y avait pas une telle exigence en vertu de la loi et qu’il avait tagué le ministre des Finances. dans l’un des tweets lui-même.

“Donc, selon votre compréhension de la loi, n’importe quel Tom, Dick et Harry peut écrire n’importe quoi contre n’importe qui sur Internet, indépendamment du fait que cela détruise et nuit à la réputation d’une personne”, a déclaré le juge et a réservé son ordonnance sur la poursuite pour 13 juillet.

« Vous me dites quel exercice vous avez effectué avec les pouvoirs publics avant de publier les tweets sur les réseaux sociaux », a demandé le juge.

Le tribunal a déclaré qu’avant de publier quoi que ce soit en public, il fallait faire preuve de diligence raisonnable et a demandé si Gokhale était prêt à supprimer les tweets. A cela, son avocat Sarim Naved a répondu par la négative.

Au cours des arguments, l’avocat principal Maninder Singh, représentant Puri, a affirmé que les tweets étaient diffamatoires, malveillants et basés sur de fausses informations et que Gokhale n’était personne pour lui poser des questions.

« Il s’agit d’un cas de diffamation ex-facie per se. Si je peux utiliser une expression hindi, « Ulta chor kotwal ko dante ». Quand je lui ai envoyé un avis juridique, il a dit qu’il était harcelé », a soutenu l’avocat.

Il a déclaré que Puri n’occupe aucune fonction publique pour que ces détails soient mis dans le domaine public et s’il mettait son nom en public, il devrait avoir le minimum de civilité pour lui demander avant de publier ce qui a été délibérément ignoré.

« J’ai établi une preuve prima facie et la prépondérance des inconvénients est en ma faveur. Il existe des preuves concluantes de diffamation et de harcèlement. Des gens qui ont servi le pays avec la plus grande intégrité sont accusés par des gens qui ne sont rien. Ces matériaux qui détruisent l’honneur et l’intégrité d’une personne ne doivent pas être autorisés à rester », a déclaré Singh.

Naved a déclaré en tant que citoyen, Gokhale a le droit d’entrer dans les actifs des fonctionnaires publics.

Il a également déclaré que le mari de Puri est un ministre de l’Union et que les biens de ces personnes ainsi que leur conjoint devraient être dans le domaine public, mais dans ce cas, l’argent reçu de leur fille n’est pas dans le domaine public.

