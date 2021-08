N’IMPORTE QUELLE action : 2 grandes raisons pour lesquelles Sphere 3D augmente de 30 % en hausse aujourd’hui

Aujourd’hui, les investisseurs en Sphère 3D (NASDAQ :TOUT) enregistrent des gains impressionnants. Les actions de TOUTES les actions sont actuellement en hausse de près de 30% sur plus de quatre fois le volume quotidien moyen d’aujourd’hui.

Source : Shutterstock

Ce mouvement est impressionnant et fait suite à des pics similaires dans ce stock dans le passé. Depuis le début de l’année, N’IMPORTE QUELLE action a été un fourre-tout pour les investisseurs patients. Aujourd’hui, il semble que les investisseurs évaluent deux catalyseurs clés comme raisons de posséder cette action aujourd’hui.

En tant qu’entreprise de gestion de données et de virtualisation, Sphere 3D a récemment suscité beaucoup d’intérêt chez les investisseurs. Cette société à petite capitalisation détient actuellement une valorisation boursière de seulement 150 millions de dollars après la hausse d’aujourd’hui. En conséquence, les investisseurs optimistes quant au potentiel du modèle commercial sous-jacent de Sphere 3D semblent disposés à lancer un prospectus sur cette société. Il s’agit d’un jeu à haut risque et à haute récompense dans un segment technologique en hypercroissance. Par conséquent, étant donné le sentiment de risque sur le marché ces derniers jours, il n’est pas surprenant de voir cette hausse.

Cela dit, plongeons-nous dans les deux catalyseurs clés que les investisseurs observent avec Sphere 3D aujourd’hui.

N’IMPORTE QUELLE action plus élevée sur les principaux catalyseurs

Le premier catalyseur clé que les investisseurs envisagent avec Sphere 3D est l’implication de la société dans une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) nouvellement cotée. Sphere 3D a un intérêt indirect dans Acquisition d’opportunités pour l’égalité des minorités (NASDAQ :MEOAU). La semaine dernière, les actions MEOAU ont commencé à être négociées en bourse, offrant aux investisseurs de Sphere 3D essentiellement une option d’achat sur les performances de ce SPAC.

Maintenant, étant donné les récentes turbulences dans l’espace SPAC et de-SPAC, il n’y a peut-être rien à voir ici. Cependant, les investisseurs à la recherche d’opportunités d’investissement basées sur l’égalité peuvent considérer N’IMPORTE QUELLE action comme un moyen de s’exposer à cette tendance croissante.

Deuxièmement, Sphere 3D est devenue la dernière entreprise à poursuivre une fusion avec un mineur de crypto. La société a annoncé plus tôt en juin qu’elle fusionnerait avec Gryphon Digital Mining dans le cadre d’un accord qui devrait être conclu au cours du prochain trimestre. Les investisseurs semblent désireux d’acheter dans Sphere 3D avant cette fusion. En effet, étant donné l’élan que l’espace crypto a connu ces derniers temps, l’action des prix d’aujourd’hui est logique. De plus, l’accent mis par Gryphon sur le minage de crypto-monnaies durable (utilisant des énergies renouvelables) est aujourd’hui de plus en plus attractif pour les investisseurs.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.