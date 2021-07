N’IMPORTE QUELLE action : les investisseurs sont-ils sur le point de vendre à court terme la sphère 3D ?

in

Sphère 3D (NASDAQ :QUELCONQUE) est en train de grimper aujourd’hui, car il semble que les investisseurs de détail essaient de réduire l’action à découvert. Un volume de transactions en augmentation rapide et l’intérêt à découvert de TOUTES les actions s’ajoutent à une possible lune des prix.

Sphere 3D est une entreprise canadienne de gestion de données basée sur le cloud. Récemment, l’entreprise a annoncé qu’elle se joindrait à Exploitation minière numérique Gryphon dans une fusion. Griffon, un Bitcoin (CCC :BTC-USD) d’exploitation minière, cherche à utiliser la conteneurisation de données de Sphere pour rationaliser ses processus d’exploitation minière.

Les investisseurs peuvent s’attendre à la clôture de la fusion à la fin du troisième trimestre.

Hier, Gryphon a annoncé un achat important de produits d’extraction de crypto. La transaction de 48 millions de dollars fait atterrir 7 200 plates-formes minières Gryphon S19J Pro de Technologies Bitmain. Cet achat augmentera considérablement la puissance de hachage de Gryphon. Avec cette nouvelle, TOUT approvisionné a bondi de près de 30%.

N’IMPORTE QUELLE action cherche à continuer ses gains avec une compression courte

Ces nouvelles optimistes font du bien à ANY à court terme alors qu’il s’approche de l’actualisation de sa fusion avec Gryphon. Cependant, les institutions sont assez baissières sur le stock. À l’heure actuelle, N’IMPORTE QUELLE action a un ratio de volume court de plus de 34 %.

Les commerçants de détail en prennent note et, par conséquent, le volume des échanges de TOUT est en hausse aujourd’hui. Près de 12 millions d’actions se négocient dans les premières heures de la séance d’aujourd’hui, contre un volume quotidien moyen de 6,5 millions. Les acheteurs amorcent une courte pression, probablement grâce à un cri de l’influenceur boursier Will Meade. Cependant, les investisseurs doivent noter qu’il n’y a pas beaucoup de discussions autour de Sphere 3D sur r/WallStreetBets.

$ANY a clôturé au-dessus du niveau de résistance important de 3,20 $ hier, si le volume arrive aujourd’hui, il passera à 5 $, d’autant plus que $ANY a 36% d’intérêt à découvert. pic.twitter.com/vI2gYm5ypP – Will Meade (@realwillmeade) 9 juillet 2021

Les investisseurs attendront de voir où va le prix tout au long de l’après-midi. Pour le moment, ANY est en hausse de plus de 4% sur la journée.

