N’IMPORTE QUELLE action : les nouvelles de Crypto Mining envoient la sphère 3D en plein essor

La pratique du hachage cryptographique avec une plate-forme dédiée est un moyen facile de générer des revenus passifs. Et lorsque le processus est effectué à une échelle suffisamment grande, il peut générer des dizaines de milliers de dollars par jour. Le minage de crypto est l’un des investissements les plus lucratifs pour les amateurs d’informatique, les fanatiques de crypto et les institutions. Ainsi, lorsqu’une entreprise décide de se lancer dans l’exploitation minière, cela signifie généralement de bonnes choses pour le stock. C’est ce qui se passe aujourd’hui avec Sphère 3D (NASDAQ :TOUT) et N’IMPORTE QUELLE action.

Sphere 3D est une entreprise de logiciels basée au Canada. La société propose des outils de conteneurisation, de visualisation et de gestion des données via des implémentations cloud et hybrides.

N’IMPORTE QUELLE action gagne alors que Sphere 3D obtient les droits miniers de Bitcoin

La société fait des vagues dans le monde de la crypto aujourd’hui avec sa dernière annonce. Sphere 3D dit qu’il assumera tous les contrats de Hertford Advisor Ltd. Bitcoin (CCC :BTC-USD) les droits miniers. L’accord permettra à Sphere 3D d’acheter 60 000 plates-formes minières Bitcoin au cours des 10 mois à compter de novembre 2021.

Dans le cadre de la transaction, Sphere 3D fournira à Hertford des actions de TOUTES les actions ordinaires, ainsi que de nouvelles actions privilégiées, selon le communiqué de presse de la société. Ce stock sera remis à Hertford une fois certaines étapes franchies. Ceux-ci incluent l’encrage de deux contrats supplémentaires au-delà de l’accord sur les droits miniers. Les contrats comprennent des accords permettant à Sphere d’acheter 160 000 plates-formes minières supplémentaires, ainsi qu’un contrat pour une installation minière de 200 000 pieds carrés. Hertford devrait gagner 4,5 millions d’actions de TOUTES les actions de la transaction.

La nouvelle n’est pas surprenante venant de Sphere 3D ; après tout, la société va fusionner avec la société de minage de crypto Griffon au T4.

N’IMPORTE QUELLE action profite énormément de la transaction. La valeur de l’action a augmenté de près de 35% sur la journée jusqu’à présent. En outre, plus de 63 millions d’actions sont négociées, contre une moyenne quotidienne de 7,3 millions seulement.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.