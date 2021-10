N’IMPORTE QUELLE action peut avoir plus de potentiel de croissance après Crypto Pivot

Sphère 3D Corp (NASDAQ :TOUT) a vu ses actions augmenter de plus de 300 % jusqu’à présent en 2021. Pas mal pour une entreprise canadienne de logiciels de taille modeste spécialisée dans la virtualisation et la gestion des données. Cependant, la plupart des gains sont survenus au cours des derniers mois. Et c’est là que les choses deviennent intéressantes. TOUTES les actions ne se redressent pas, car les entreprises adoptent soudainement les produits de virtualisation du cloud de Sphere 3D. L’excitation est terminée Bitcoin (CCC :BTC-USD) et les plans agressifs de Sphere 3D pour devenir une centrale minière Bitcoin.

Le résultat est une opportunité potentielle intéressante pour les investisseurs. La crypto ajoute beaucoup de volatilité au mélange. Vous pouvez le voir dans les performances récentes de N’IMPORTE QUELLE action. Cependant, il est indéniable qu’il ajoute également un potentiel de croissance considérable au mix. Sphere 3D fait monter la barre en faisant un jeu pour être non seulement un mineur de Bitcoin de grande ligue, mais aussi un mineur neutre en carbone qui utilise 100% d’énergie renouvelable. Alors maintenant, il y a aussi un angle vert à cela. Il est temps de plonger plus profondément sur Sphere 3D.

Une entreprise canadienne de données en nuage

Commençons par revenir à 2019. À l’époque, Sphere 3D n’avait aucun signe d’être impliqué dans le marché de la cryptographie. L’entreprise basée à Toronto a décrit ses activités comme suit :

… des solutions de conteneurisation, de virtualisation et de gestion des données via des implémentations de cloud hybride, cloud et sur site via son réseau mondial de revendeurs et son organisation de services professionnels.

Au cours de l’exercice 2019 – une année que j’ai également choisie car il n’y avait pas de ralentissement lié à la pandémie à prendre en compte dans l’évaluation des activités de l’entreprise – Sphere 3D a déclaré un chiffre d’affaires annuel de 5,6 millions de dollars. Il s’agit d’une baisse considérable par rapport aux 9 millions de dollars de l’année précédente. À la fin de l’année, les actions valaient environ 75 cents. C’était une entreprise tout à fait banale.

Une fusion et un pivot vers le minage de crypto

L’histoire de Sphere 3D a commencé à susciter l’intérêt du marché cet été. En juin, il a été annoncé que Sphere 3D allait fusionner avec Exploitation minière numérique Gryphon. Le titre de gloire de Gryphon était d’être la première société minière de Bitcoin à 100 % d’énergie renouvelable.

Le minage de crypto est incroyablement énergivore. Cela a toujours été une préoccupation, mais c’est devenu un problème beaucoup plus important dans la poussée vers des émissions nettes nulles. D’autres mineurs de crypto se sont tournés vers les compensations carbone pour « écologiser » leurs opérations, mais ce ne sont au mieux que des demi-mesures. L’approche de Gryphon consistait à utiliser des énergies renouvelables afin de générer zéro carbone en premier lieu. Cette stratégie pourrait amener l’exploitation minière Bitcoin de Sphere 3D à vérifier la liste des investisseurs à la recherche d’actions conformes aux normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). La nouvelle de la fusion a déclenché une hausse de TOUTES les actions en juin.

Remarquez, il n’y a pas vraiment d’indice sur le pivot de l’extraction de crypto si vous consultez le site Web de Sphere 3D. Les investisseurs potentiels à la recherche d’informations sur la nouvelle entreprise ne les trouveront pas là-bas. Avec la fusion et l’entreprise minière Bitcoin en cours, Sphere 3D continue également d’exploiter ses activités de données cloud existantes.

Une énorme commande de plate-forme minière Bitcoin

L’enthousiasme suscité par la nouvelle activité d’extraction de crypto de Sphere 3D a pris de l’ampleur début août. La société a annoncé un accord massif avec une société privée Hertford Advisors Ltd. qui donne à Sphere 3D le droit de sécuriser jusqu’à 220 000 plates-formes minières à des conditions pré-négociées. La société a également annoncé qu’elle sécurise les droits sur une installation neutre en carbone de 200 000 pieds carrés pour abriter son exploitation minière Bitcoin.

Dans le cadre de l’accord, Sphere 3D a déjà acheté 60 000 nouvelles machines de minage Bitcoin, qui seront livrées à partir de novembre. Cette première phase donnera à Sphere 3D 5.7 une puissance de calcul accrue. La société aura la possibilité d’acheter jusqu’à 160 000 mineurs Bitcoin supplémentaires. S’il exerce pleinement cette option, Sphere 3D finira par se retrouver avec une puissance de calcul de 21,5 exahash.

Cela ferait de Sphere3D un acteur important dans le jeu minier mondial de Bitcoin.

Dans une mise à jour de septembre (où il a confirmé le premier paiement pour l’achat), Sphere 3D a noté sa capacité minière combinée de Bitcoin après l’achèvement de la première phase et la fusion de Gryphon serait de 6,7 exahash. C’est suffisant pour produire 1 300 Bitcoin par mois aux niveaux de difficulté actuels.

Résultat net sur TOUS les stocks

Ce qui nous amène à aujourd’hui. Une partie du vent Bitcoin est hors des voiles de TOUT stock. Ouvert à 6,34 $ aujourd’hui, il est toujours en hausse d’environ 345% jusqu’à présent en 2021, mais réduit d’environ 40% par rapport à son sommet de 9,40 $ du 22 septembre.

N’IMPORTE QUELLE action obtient une note « B » dans Portfolio Grader, elle est donc considérée comme un pari raisonnable à faible risque sur la croissance à long terme. Cependant, si vous décidez d’ajouter cette société de données cloud transformée en mineur de Bitcoin à votre portefeuille, faites-le en sachant que la crypto-monnaie ajoute un élément de volatilité au mélange.

