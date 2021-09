N’IMPORTE QUELLE action : pourquoi Sphere 3D gagne encore 36% jeudi

in

Oubliez les analystes de Wall Street, l’analyse financière fondamentale (qu’est-ce qu’un modèle DCF de toute façon ?) et une perspective à long terme sur le marché boursier. Aujourd’hui, les investisseurs ont un nouveau playbook. Pour ceux qui sont intrigués par Sphère 3D (NASDAQ :TOUT) et TOUTES les actions, il est temps de considérer le pouvoir des médias sociaux.

Source : Shutterstock

En effet, il est incroyable de voir à quel point le concept d’investissement a changé si rapidement au cours de la dernière année. La montée en puissance des investisseurs particuliers entraînant d’importants mouvements de prix sur des actions données, quels que soient les fondamentaux, est impressionnante. Cependant, le pouvoir du consensus fourni par les médias sociaux en rassemblant de grands groupes d’individus pour faire ces paris est de plus en plus sous-estimé par les gestionnaires de fonds institutionnels et les gros capitaux qui ont dominé Wall Street pendant si longtemps.

Aujourd’hui, la puissance de l’investissement axé sur les médias sociaux est pleinement visible avec TOUTES les actions. C’est l’une des actions les plus performantes aujourd’hui, actuellement en hausse d’environ 50 % par rapport à la clôture d’hier. Plongeons-nous dans ce qui motive ce favori de la vente au détail aujourd’hui.

N’IMPORTE QUELLE flambée des actions sur la spéculation intense

La montée du jeu meme stock/short-squeeze a certainement été intrigante à regarder. Cependant, trouver le prochain stock de mèmes? Pas si facile.

De nombreux commerçants de détail passent leur journée à parcourir les réseaux sociaux à la recherche d’indications sur ce qui pourrait être le prochain GameStop (NYSE :GME) ou Divertissement AMC (NYSE :AMC). Parmi les sources sur lesquelles de nombreux investisseurs s’appuient figure l’ancien gestionnaire de fonds spéculatifs Will Meade.

M. Meade a une feuille de route impressionnante dans la sélection d’actions qui se contractent. Qu’il s’agisse d’intelligence, de chance ou simplement d’une prophétie auto-réalisatrice compte tenu de ses abonnés sur Twitter, les investisseurs qui ont suivi Meade dans ses choix courts ont bien réussi ces derniers temps.

Son dernier choix se trouve être Sphere 3D.

Un certain nombre de rapports ont identifié des tweets clés, tels que ceux de M. Meade, comme étant à l’origine de l’action des prix d’aujourd’hui dans TOUTES les actions. En effet, le consensus des médias sociaux compte. Aujourd’hui, nous voyons à quel point certains groupes sont puissants pour stimuler l’action des prix de certaines actions.

Combien de temps cela peut continuer est une énigme. Cependant, je m’attends à ce que M. Meade voie ses suivants grandir, jusqu’à ce que cette manie de compression courte s’essouffle.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.